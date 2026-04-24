O transporte universitário de Cássia (MG) entrou em crise após a empresa responsável pelo serviço, a Luiz Turismo, notificar a Acec (Associação Cassiense de Educação e Cultura) por inadimplência e ameaçar interromper completamente as atividades em até três dias úteis. O documento, datado em 20 de abril de 2026, aponta falta de pagamento e alerta para possível adoção de medidas judiciais.

De acordo com a notificação, o serviço poderá ser suspenso integralmente caso os valores em atraso não sejam quitados dentro do prazo estipulado. A empresa afirma ainda que a retomada do transporte só ocorrerá após a regularização total da dívida.

A situação impacta diretamente estudantes universitários que dependem do transporte diário para cidades como Franca e Passos (MG). Segundo a Acec, responsável pelo repasse dos recursos, os custos operacionais aumentaram significativamente, acompanhando a alta de preços no país, enquanto o valor repassado pela Prefeitura não teve reajuste.