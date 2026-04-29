O comércio de Franca, no início de maio, terá alterações nos horários de funcionamento por conta do Dia do Trabalho e do Dia das Mães.

A primeira alteração é nesta sexta-seira do mês, dia 1º, o Dia do Trabalho. Segundo informação disponível no site da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), o comércio estará fechado, retornando às atividades no sábado, 2, das 9 às 15h.

Já na segunda semana do mês, com o Dia das Mães no domingo, a mudança no comércio parte da sexta-feira, 8, com as lojas funcionando das 9h até as 22h. No sábado, 9, o horário também será extendido, com funcionamento das 9h às 18h. No domingo, todas as lojas estarão fechadas.