A incineração de mais de 223 quilos de drogas, realizada na manhã desta quinta-feira, 23, em Franca. De acordo com estimativas, o valor das drogas incineradas no mercado ilegal pode chegar a quase R$ 2,5 milhões.

A ação foi conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), vinculada ao Deinter-3 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior), e reuniu entorpecentes apreendidos durante investigações realizadas no município e em toda a região.

Somente em apreensões feitas pela Dise de Franca, foram destruídos 169 quilos e 127 gramas de maconha, 17 quilos e 639 gramas de cocaína, 13 quilos e 670 gramas de crack e mais de 28 litros de lança-perfume.