A incineração de mais de 223 quilos de drogas, realizada na manhã desta quinta-feira, 23, em Franca. De acordo com estimativas, o valor das drogas incineradas no mercado ilegal pode chegar a quase R$ 2,5 milhões.
A ação foi conduzida pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), vinculada ao Deinter-3 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior), e reuniu entorpecentes apreendidos durante investigações realizadas no município e em toda a região.
Somente em apreensões feitas pela Dise de Franca, foram destruídos 169 quilos e 127 gramas de maconha, 17 quilos e 639 gramas de cocaína, 13 quilos e 670 gramas de crack e mais de 28 litros de lança-perfume.
Já pela sub-região, foram incinerados cerca de 20 quilos e 138 gramas de maconha, 1 quilo e 710 gramas de cocaína, 1 quilo e 0,06 gramas de crack e mais de 7 litros de lança-perfume.
No total, a operação resultou na destruição de 189 quilos e 265 gramas de maconha, 19 quilos e 349 gramas de cocaína, 14 quilos e 676 gramas de crack, além de aproximadamente 36 litros de lança-perfume.
A incineração contou com a participação de unidades policiais da sede e da sub-região, além do acompanhamento de representantes da Vigilância Sanitária e do Ministério Público Estadual, garantindo a legalidade e a fiscalização do procedimento.
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