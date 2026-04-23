Emerson Socorro Neves Alves, de 41 anos, está preso na cadeia de Colina após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta quarta-feira, 22. Ele é acusado de matar duas pessoas a facadas e deixar uma terceira ferida durante uma briga em um bar, em Guaíra, a 110 km de Franca. Alves vai responder por duplo homicídio e tentativa de homicídio. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso.
A briga aconteceu na noite de terça-feira, 21, em um bar no bairro João Vacaro, e resultou nas mortes de José da Matta Neto, de 35 anos, e Vantuil Santos da Silva, de 42 anos, proprietário do estabelecimento. Uma terceira pessoa, de 39 anos, também ficou ferida e foi socorrida.
Toda a confusão foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que a briga começa - um dos envolvidos cai no chão e várias pessoas, inclusive crianças, correm assustadas.
De acordo com as investigações, José era conhecido do autor, o que reforça a hipótese de desentendimentos anteriores entre eles. Segundo a Guarda Municipal, Emerson afirmou que, durante a briga, foi atingido por uma garrafa. Após o episódio, ele deixou o local, foi até sua casa, pegou uma faca e retornou ao bar.
Ao voltar, o suspeito desferiu golpes contra José, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Durante o ataque, Vantuil tentou intervir para conter a agressão, mas também acabou esfaqueado e morreu ainda no local.
“Como eles estavam em via pública, os populares envolvidos foram tentar separar a briga e acabaram também se envolvendo na fatalidade”, explicou o comandante da Guarda Municipal, Jonatan Monteiro Braga.
No meio da confusão, outras pessoas também ficaram feridas ao tentar separar a briga. Um homem foi atingido na perna, passou por cirurgia e se recupera em casa.
Após o crime, Emerson deixou o local e foi para sua residência. Ele foi localizado pela Guarda Municipal, que também apreendeu a faca utilizada no crime após indicação do próprio suspeito.
O caso foi registrado no Plantão Policial de Barretos, como duplo homicídio e tentativa de homicídio, e segue sob investigação.
