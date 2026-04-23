A Prefeitura de Franca deu mais um passo na construção de uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde) no Jardim Santa Bárbara, na rua Carlos Maranha. A licitação para a obra já está aberta, e as empresas interessadas têm até as 9h30 do dia 8 de maio para entregar suas propostas. A abertura das propostas ocorrerá logo após o prazo final.

De acordo com o edital, disponível no portal de compras públicas, a contratação prevê a escolha de uma empresa especializada para execução da obra, com regime de ampla concorrência. O valor de referência estipulado para o projeto é de R$ 3.147.719,57, considerando a construção completa da unidade.

O projeto contempla uma área construída superior a 460 metros quadrados, com estrutura moderna e equipada para atender diferentes demandas da atenção básica. Estão previstos cinco consultórios médicos — incluindo ginecológico —, além de salas odontológicas e espaços voltados a serviços como imunização, curativos, procedimentos e coleta.