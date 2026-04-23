Um furto de veículo foi registrado na madrugada desta quarta-feira, 22, em Franca. O crime aconteceu por volta das 3h35, na rua Inécio Idalgo, no Residencial Palermo, na Zona Oeste, quando o automóvel foi levado por dois criminosos ainda não identificados. A vítima percebeu o crime pela manhã, ao notar a ausência do carro.
De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo furtado é um Fiat Palio 1.0, ano 1998, de cor vermelha. O carro estava estacionado em frente à residência do proprietário no momento da ação.
Segundo relato da vítima, durante a madrugada, por volta das 3h35, cães começaram a latir na rua. No entanto, o furto só foi constatado pela manhã.
De acordo com imagens de uma câmera de segurança de um vizinho, dois indivíduos a pé cometeram o crime.
Além do veículo, também foi levado o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo). O carro não possuía seguro, conforme consta no registro policial.
O caso foi registrado como furto (artigo 155 do Código Penal) e será investigado pelo 5º Distrito Policial de Franca. Até o fechamento deste texto, o veículo não foi recuperado e nenhum suspeito foi identificado.
A Polícia Militar orienta que, em situações de furto ou roubo de veículos, a vítima comunique imediatamente as autoridades, através do 190, para agilizar buscas e aumentar as chances de recuperação.
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