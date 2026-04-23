Um furto de veículo foi registrado na madrugada desta quarta-feira, 22, em Franca. O crime aconteceu por volta das 3h35, na rua Inécio Idalgo, no Residencial Palermo, na Zona Oeste, quando o automóvel foi levado por dois criminosos ainda não identificados. A vítima percebeu o crime pela manhã, ao notar a ausência do carro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo furtado é um Fiat Palio 1.0, ano 1998, de cor vermelha. O carro estava estacionado em frente à residência do proprietário no momento da ação.

Segundo relato da vítima, durante a madrugada, por volta das 3h35, cães começaram a latir na rua. No entanto, o furto só foi constatado pela manhã.