Um acidente grave envolvendo dois carros foi registrado na manhã desta quinta-feira, 23, no cruzamento das ruas Padre Conrado e Francisco Marques, no bairro Vila Nova, em Franca.

A motorista de um Fiat Argo branco seguia pela rua Padre Conrado, no sentido do Clube Internacional, quando foi atingida por um Chevrolet Prisma preto, que trafegava pela rua Francisco Marques, em direção a uma drogaria.

De acordo com a condutora do Argo, a motorista do Prisma teria avançado o sinal vermelho, provocando a batida.