Um acidente grave envolvendo dois carros foi registrado na manhã desta quinta-feira, 23, no cruzamento das ruas Padre Conrado e Francisco Marques, no bairro Vila Nova, em Franca.
A motorista de um Fiat Argo branco seguia pela rua Padre Conrado, no sentido do Clube Internacional, quando foi atingida por um Chevrolet Prisma preto, que trafegava pela rua Francisco Marques, em direção a uma drogaria.
De acordo com a condutora do Argo, a motorista do Prisma teria avançado o sinal vermelho, provocando a batida.
Com o impacto, os dois veículos foram arremessados contra o muro de uma floricultura localizada na esquina, causando danos à estrutura.
A motorista do Argo não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico. Já a condutora do Prisma, funcionária pública, precisou ser retirada do veículo com auxílio e foi socorrida a um hospital particular.
A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito.
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