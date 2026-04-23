O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Franca divulgou, nesta quinta-feira, 23, uma lista com 108 oportunidades abertas para diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais.

A maior parte das oportunidades está concentrada nos setores de comércio e serviços, com destaque para funções na área de vendas. O cargo de operador de vendas em lojas lidera a lista, com 20 vagas disponíveis. Em seguida, aparecem as funções de vendedor pracista e atendente de balcão, com dez oportunidades cada.

Também há oferta para cargos como auxiliar de limpeza e assistente de vendas, ambos com oito vagas.