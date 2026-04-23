O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Franca divulgou, nesta quinta-feira, 23, uma lista com 108 oportunidades abertas para diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais.
A maior parte das oportunidades está concentrada nos setores de comércio e serviços, com destaque para funções na área de vendas. O cargo de operador de vendas em lojas lidera a lista, com 20 vagas disponíveis. Em seguida, aparecem as funções de vendedor pracista e atendente de balcão, com dez oportunidades cada.
Também há oferta para cargos como auxiliar de limpeza e assistente de vendas, ambos com oito vagas.
Na indústria, especialmente no setor calçadista, há oportunidades para acabador de calçados, montador de calçados e cortador de palmilhas, com três vagas cada, além de postos como coladeira e supervisor de pesponto.
Cargos como atendente, balconista, auxiliar administrativo e consultor de vendas estão entre os que aceitam candidatos sem experiência.
Por outro lado, também há vagas que exigem qualificação técnica ou experiência, como desenhista, projetista mecânico, mecânico de manutenção, operador de fresadora CNC e torneiro mecânico, indicando demanda por profissionais especializados.
Veja as vagas oferecidas
- Mais oportunidades: operador de vendas (20); vendedor pracista (10); atendente balconista (10); auxiliar de limpeza (8); assistente de vendas (8).
- Comércio e atendimento: consultor de vendas (5); repositor (5); operador de caixa (1); fiscal de loja (1).
- Indústria: auxiliar de produção (8); acabador de calçados (3); montador de calçados (3); cortador de palmilhas (3); coladeira (1); supervisor de pesponto (1).
- Apoio e serviços: auxiliar administrativo (4); almoxarifado (2); jardineiro (2); empacotador (1); servente de obras (1).
- Técnicas: desenhista projetista (1); mecânico de manutenção (1); fresador CNC (1); torneiro mecânico (1).
- Outras: marceneiro (2); auxiliar de marceneiro (2); controlador de pragas (1); atendente de farmácia (2).
Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT com documentos como RG, CPF, carteira de trabalho, PIS e currículo atualizado. Em Franca, a unidade está localizada na rua Prof. Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, anexo ao terminal rodoviário.
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