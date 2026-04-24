24 de abril de 2026
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MORADORES REVOLTADOS

Carro da CPFL atropela cachorro e não presta socorro em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmera de segurança capturou momento do atropelamento
Câmera de segurança capturou momento do atropelamento

Um cachorro de porte médio morreu após ser atropelado por um veículo da CPFL Paulista na manhã dessa quinta-feira, 23, no bairro Jardim Aeroporto IV, em Franca. O caso aconteceu por volta das 8h45, na rua Agnelo Vilaça, e gerou revolta entre moradores.

De acordo com testemunhas, o animal estava deitado no asfalto, aparentemente descansando, quando foi atingido pelo veículo ao fazer uma curva. As imagens mostram o momento em que o motorista deixa uma construção, na rua Joaquim de Paula Marquês, onde havia feito uma vistoria em um poste, entra no veículo e, ao fazer a curva, para entrar na Agnelo Vilaça atinge o animal, que estava deitado na rua.

O pintor Giovanni Bergamini, que trabalhava nas proximidades, presenciou a situação e imediatamente acionou o serviço do Vet Móvel da Prefeitura. Ele também conversou com moradores vizinhos e teve acesso a imagens de câmeras de segurança, que confirmariam que o veículo envolvido pertence à CPFL.

O atendimento veterinário foi realizado, mas, apesar da rapidez no acionamento, o animal não resistiu aos ferimentos e morreu. Até o momento, não há confirmação sobre a existência de um tutor, já que o cachorro costumava permanecer pela região.

A mulher de Giovanni, Geovana Schmoeller, demonstra indignação com o ocorrido. “Estou revoltada e triste, com sentimento de impotência. Tentamos ajudar o cãozinho, mas ele não resistiu. Penso que, se o autor parasse e levasse ao veterinário, ele poderia ter mais chances de sobreviver. Infelizmente, mesmo com o Vet Móvel chegando rápido, ele veio a óbito”, afirmou.

Geovana também cobra responsabilização. “Quero justiça e uma resposta da CPFL, e que o responsável seja devidamente punido”, completou.

A reportagem tentou contato com a CPFL, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestação da empresa.

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Comentários

1 Comentários

  • Alex 25 min atrás
    Pessoa totalmente covarde, um ato como esse não pode passar impune, merece pagar pela dor que causou ao animal que é totalmente inocente. Quem faz esse tipo de coisa não tem coração