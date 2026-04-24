Um cachorro de porte médio morreu após ser atropelado por um veículo da CPFL Paulista na manhã dessa quinta-feira, 23, no bairro Jardim Aeroporto IV, em Franca. O caso aconteceu por volta das 8h45, na rua Agnelo Vilaça, e gerou revolta entre moradores.
De acordo com testemunhas, o animal estava deitado no asfalto, aparentemente descansando, quando foi atingido pelo veículo ao fazer uma curva. As imagens mostram o momento em que o motorista deixa uma construção, na rua Joaquim de Paula Marquês, onde havia feito uma vistoria em um poste, entra no veículo e, ao fazer a curva, para entrar na Agnelo Vilaça atinge o animal, que estava deitado na rua.
O pintor Giovanni Bergamini, que trabalhava nas proximidades, presenciou a situação e imediatamente acionou o serviço do Vet Móvel da Prefeitura. Ele também conversou com moradores vizinhos e teve acesso a imagens de câmeras de segurança, que confirmariam que o veículo envolvido pertence à CPFL.
O atendimento veterinário foi realizado, mas, apesar da rapidez no acionamento, o animal não resistiu aos ferimentos e morreu. Até o momento, não há confirmação sobre a existência de um tutor, já que o cachorro costumava permanecer pela região.
A mulher de Giovanni, Geovana Schmoeller, demonstra indignação com o ocorrido. “Estou revoltada e triste, com sentimento de impotência. Tentamos ajudar o cãozinho, mas ele não resistiu. Penso que, se o autor parasse e levasse ao veterinário, ele poderia ter mais chances de sobreviver. Infelizmente, mesmo com o Vet Móvel chegando rápido, ele veio a óbito”, afirmou.
Geovana também cobra responsabilização. “Quero justiça e uma resposta da CPFL, e que o responsável seja devidamente punido”, completou.
A reportagem tentou contato com a CPFL, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestação da empresa.
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Comentários
1 Comentários
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Alex 25 min atrásPessoa totalmente covarde, um ato como esse não pode passar impune, merece pagar pela dor que causou ao animal que é totalmente inocente. Quem faz esse tipo de coisa não tem coração