Um cachorro de porte médio morreu após ser atropelado por um veículo da CPFL Paulista na manhã dessa quinta-feira, 23, no bairro Jardim Aeroporto IV, em Franca. O caso aconteceu por volta das 8h45, na rua Agnelo Vilaça, e gerou revolta entre moradores.

De acordo com testemunhas, o animal estava deitado no asfalto, aparentemente descansando, quando foi atingido pelo veículo ao fazer uma curva. As imagens mostram o momento em que o motorista deixa uma construção, na rua Joaquim de Paula Marquês, onde havia feito uma vistoria em um poste, entra no veículo e, ao fazer a curva, para entrar na Agnelo Vilaça atinge o animal, que estava deitado na rua.

O pintor Giovanni Bergamini, que trabalhava nas proximidades, presenciou a situação e imediatamente acionou o serviço do Vet Móvel da Prefeitura. Ele também conversou com moradores vizinhos e teve acesso a imagens de câmeras de segurança, que confirmariam que o veículo envolvido pertence à CPFL.