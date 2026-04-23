Vitor Henrique de Souza Santos, 22, apontado como autor dos disparos que deixaram Carlos Henrique Souza, de 28 anos, gravemente ferido após a Festa do Peão de Restinga no último fim de semana se apresentou à Polícia Civil da cidade, na manhã desta quinta-feira, 23. Ele foi ouvido e responderá pela tentativa de homicídio em liberdade.
Segundo apurado, o suspeito compareceu à delegacia de Restinga acompanhado de um advogado e optou por permanecer em silêncio durante o depoimento. A apresentação ocorreu quatro dias após o caso, registrado na madrugada do último sábado, 19, quando a vítima foi baleada na porta do Parque Peão de Resginga.
De acordo com as investigações, Carlos e o suspeito, que são primos e moradores de Franca, teriam se desentendido após o evento. Testemunhas afirmam que o investigado deixou o local, foi para casa, onde pegou uma arma e retornou pouco depois, quando teria feito ao menos seis disparos contra a vítima.
Após o crime, o suspeito fugiu. Revoltados, populares chegaram a depredar o carro dele, ainda nas imediações da festa.
Carlos foi socorrido por amigos até um hospital em Restinga e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para a Santa Casa de Franca, onde segue internado.
Com a apresentação espontânea, a Polícia Civil deve dar continuidade ao inquérito para apurar a tentativa de homicídio e sua motivação.
A defesa ainda não se manifestou sobre a versão do investigado para o caso. O caso segue sendo investigado. Não há informações atualizadas do estado de saúde da vítima.
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