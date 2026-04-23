23 de abril de 2026
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RESTINGA

Primo suspeito de atirar após festa se apresenta e é liberado

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Carlos Henrique Souza, de 28 anos, está internado na Santa Casa de Franca
Carlos Henrique Souza, de 28 anos, está internado na Santa Casa de Franca

Vitor Henrique de Souza Santos, 22, apontado como autor dos disparos que deixaram Carlos Henrique Souza, de 28 anos, gravemente ferido após a Festa do Peão de Restinga no último fim de semana se apresentou à Polícia Civil da cidade, na manhã desta quinta-feira, 23. Ele foi ouvido e responderá pela tentativa de homicídio em liberdade.

Segundo apurado, o suspeito compareceu à delegacia de Restinga acompanhado de um advogado e optou por permanecer em silêncio durante o depoimento. A apresentação ocorreu quatro dias após o caso, registrado na madrugada do último sábado, 19, quando a vítima foi baleada na porta do Parque Peão de Resginga.

De acordo com as investigações, Carlos e o suspeito, que são primos e moradores de Franca, teriam se desentendido após o evento. Testemunhas afirmam que o investigado deixou o local, foi para casa, onde pegou uma arma e retornou pouco depois, quando teria feito ao menos seis disparos contra a vítima.

Após o crime, o suspeito fugiu. Revoltados, populares chegaram a depredar o carro dele, ainda nas imediações da festa.

Carlos foi socorrido por amigos até um hospital em Restinga e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para a Santa Casa de Franca, onde segue internado.

Com a apresentação espontânea, a Polícia Civil deve dar continuidade ao inquérito para apurar a tentativa de homicídio e sua motivação.

A defesa ainda não se manifestou sobre a versão do investigado para o caso. O caso segue sendo investigado. Não há informações atualizadas do estado de saúde da vítima.

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