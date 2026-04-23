Vitor Henrique de Souza Santos, 22, apontado como autor dos disparos que deixaram Carlos Henrique Souza, de 28 anos, gravemente ferido após a Festa do Peão de Restinga no último fim de semana se apresentou à Polícia Civil da cidade, na manhã desta quinta-feira, 23. Ele foi ouvido e responderá pela tentativa de homicídio em liberdade.

Segundo apurado, o suspeito compareceu à delegacia de Restinga acompanhado de um advogado e optou por permanecer em silêncio durante o depoimento. A apresentação ocorreu quatro dias após o caso, registrado na madrugada do último sábado, 19, quando a vítima foi baleada na porta do Parque Peão de Resginga.

De acordo com as investigações, Carlos e o suspeito, que são primos e moradores de Franca, teriam se desentendido após o evento. Testemunhas afirmam que o investigado deixou o local, foi para casa, onde pegou uma arma e retornou pouco depois, quando teria feito ao menos seis disparos contra a vítima.