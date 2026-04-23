Um vendedor de 62 anos foi preso após ser enquanto buscava atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, depois de esfaquear um homem de 55 anos durante uma briga na noite dessa quarta-feira, 22, na Vila São Sebastião, em Franca.
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 21h30, na rua Virgílio Polo, no bairro Vila São Sebastião. Os cabos Inácio e F. Barbosa, da 5ª Companhia, foram acionados via Copom para atender a um caso de lesão corporal com uso de arma branca.
Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram a residência aberta e a vítima já sendo socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Um reciclador de 54 anos, que mora com o homem ferido, contou que a confusão começou por causa de um celular.
Segundo o relato, o aparelho pertencia ao vendedor, mas estava com a vítima, que teria vendido o telefone em uma “biqueira”. Ao ir até o local para recuperar o objeto, o suspeito não conseguiu reavê-lo, o que deu início a uma discussão que evoluiu para agressões físicas.
Durante a briga, o vendedor teria usado uma arma de choque. A vítima reagiu com um pedaço de madeira, momento em que o agressor sacou um canivete e desferiu golpes que atingiram o tórax e o braço esquerdo do homem.
Após o ataque, o suspeito fugiu do local em um carro. Minutos depois, equipes da Polícia Militar receberam a informação de que um homem com ferimentos no rosto havia dado entrada na UPA do Jardim Aeroporto. Os policiais foram até a unidade e confirmaram que se tratava do autor da agressão.
Ele recebeu atendimento médico por ferimentos leves e, após alta, foi levado ao plantão policial, onde permaneceu preso em flagrante por tentativa de homicídio.
Já a vítima foi encaminhada à Santa Casa de Franca, onde permanece internada em estado gravíssimo, com risco de morte.
A perícia técnica foi acionada e esteve no local. A arma de choque e o canivete utilizados na ação foram apreendidos.
Segundo a Polícia Militar, tanto o autor quanto a vítima apresentavam sinais de embriaguez no momento da ocorrência.
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