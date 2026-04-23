Um vendedor de 62 anos foi preso após ser enquanto buscava atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, depois de esfaquear um homem de 55 anos durante uma briga na noite dessa quarta-feira, 22, na Vila São Sebastião, em Franca.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 21h30, na rua Virgílio Polo, no bairro Vila São Sebastião. Os cabos Inácio e F. Barbosa, da 5ª Companhia, foram acionados via Copom para atender a um caso de lesão corporal com uso de arma branca.

Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram a residência aberta e a vítima já sendo socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Um reciclador de 54 anos, que mora com o homem ferido, contou que a confusão começou por causa de um celular.