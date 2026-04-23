A Justiça Eleitoral promove nesta quinta-feira, 23, a partir das 14h, o reprocessamento do resultado da eleição de 2024 no Cartório Eleitoral de Pedregulho. A medida ocorre após ação que aponta fraude na cota de gênero por dois partidos. Com isso, quatro vereadores perderam os mandatos e novos nomes serão empossados.
Os votos dados aos vereadores e aos partidos são anulados para fins de cálculo, definindo a nova composição da Câmara. O Tribunal Eleitoral recalcula os quocientes eleitoral e partidário e redistribui as cadeiras entre os partidos e candidatos que permanecem válidos, podendo alterar quais suplentes assumem as vagas.
Os vereadores que cassados são: Carlos Henrique Moreno Batista (Ká do Esporte), Leonardo Coelho de Almeida (Léo do Zezinho Galego) e Lucas de Araújo Lacerda (Lucas Carioca), todos do MDB, além de Cristiano Alves de Macedo (Cristian Bike), do PSB.
As candidatas acusadas de burlar a obrigatoriedade de 30% da cota de gênero, Ivone Gonçalves de Araújo (MDB) e Ângela Maria Ferreira (PSB), tiveram a inelegibilidade declarada por oito anos.
Recurso
Após decisão em primeira instância, a defesa dos candidatos recorreu ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral), mas a decisão de cassação foi mantida, por unanimidade, em julgamento no mês de março. Foi determinado que a 155ª Zona Eleitoral do município realize o reprocessamento dos votos. Os novos vereadores deverão ser empossados imediatamente.
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