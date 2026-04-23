A Justiça Eleitoral promove nesta quinta-feira, 23, a partir das 14h, o reprocessamento do resultado da eleição de 2024 no Cartório Eleitoral de Pedregulho. A medida ocorre após ação que aponta fraude na cota de gênero por dois partidos. Com isso, quatro vereadores perderam os mandatos e novos nomes serão empossados.

Os votos dados aos vereadores e aos partidos são anulados para fins de cálculo, definindo a nova composição da Câmara. O Tribunal Eleitoral recalcula os quocientes eleitoral e partidário e redistribui as cadeiras entre os partidos e candidatos que permanecem válidos, podendo alterar quais suplentes assumem as vagas.

Os vereadores que cassados são: Carlos Henrique Moreno Batista (Ká do Esporte), Leonardo Coelho de Almeida (Léo do Zezinho Galego) e Lucas de Araújo Lacerda (Lucas Carioca), todos do MDB, além de Cristiano Alves de Macedo (Cristian Bike), do PSB.