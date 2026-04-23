A organização do Hallel de Franca anunciou nessa quarta-feira, 22, a primeira atração confirmada para a edição de 2026 - e o nome já é conhecido do público. O padre Marcelo Rossi está de volta ao evento, considerado um dos maiores festivais católicos da América Latina.

Com forte ligação com o Hallel, o sacerdote tem presença frequente nas últimas edições e foi um dos destaques também em 2025, quando reuniu milhares de fiéis em momentos de oração e música. Na ocasião, inclusive, já havia manifestado o desejo de retornar ao encontro neste ano.

Reconhecido nacionalmente por sua missão de evangelização por meio da música, Padre Marcelo Rossi costuma atrair grande público.