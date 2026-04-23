23 de abril de 2026
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FESTIVAL CATÓLICO

Padre Marcelo Rossi é a 1ª atração confirmada do Hallel 2026

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hevertom Talles/GCN
Padre Marcelo Rossi e a Tia Lolita, durante Hallel de 2025
Padre Marcelo Rossi e a Tia Lolita, durante Hallel de 2025

A organização do Hallel de Franca anunciou nessa quarta-feira, 22, a primeira atração confirmada para a edição de 2026 - e o nome já é conhecido do público. O padre Marcelo Rossi está de volta ao evento, considerado um dos maiores festivais católicos da América Latina.

Com forte ligação com o Hallel, o sacerdote tem presença frequente nas últimas edições e foi um dos destaques também em 2025, quando reuniu milhares de fiéis em momentos de oração e música. Na ocasião, inclusive, já havia manifestado o desejo de retornar ao encontro neste ano.

Reconhecido nacionalmente por sua missão de evangelização por meio da música, Padre Marcelo Rossi costuma atrair grande público.

O 39º Hallel será realizado entre os dias 4 e 7 de setembro de 2026, com o tema “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”. O evento tem entrada gratuita e deve reunir caravanas de diversas regiões do país ao longo dos quatro dias de programação religiosa e cultural.

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