A conta de luz vai ficar mais cara para milhões de paulistas a partir dos próximos dias. A diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou, nessa quarta-feira, 22, o Reajuste Tarifário Anual da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), concessionária responsável pelo fornecimento de energia em 234 municípios do estado de São Paulo, incluindo Franca e cidades da região.
Pelos novos índices, o reajuste de 9,15% atinge residências, inclusive de baixa renda ou com desconto social. Para outros imóveis de baixa tensão, como rurais, indústrias e comércios, o percentual aplicado será de 9,25%.
Já os imóveis de alta tensão sofrerão um reajuste de 18,75%. Com isso, o efeito médio dos aumentos para o consumidor será de 12,13%.
O aumento passa a valer após publicação no Diário Oficial da União.
Apesar da alta, a Aneel informou que os índices foram amenizados por meio do chamado diferimento tarifário, mecanismo que permite adiar parte dos custos para ciclos futuros. Na prática, isso reduz o peso imediato do reajuste nas contas de luz, embora represente valores que ainda serão compensados ao longo do tempo.
O reajuste aprovado faz parte do processo anual previsto nos contratos de concessão do setor elétrico. Diferentemente da Revisão Tarifária Periódica, que ocorre em intervalos maiores e redefine parâmetros mais amplos, o reajuste anual é uma atualização mais simples, baseada principalmente na inflação e em fatores de eficiência. Em ambos os casos, são repassados aos consumidores custos como a compra e transmissão de energia, além de encargos que financiam políticas públicas do setor.
Com mais de 5 milhões de unidades consumidoras atendidas, o impacto da medida deve ser sentido de forma ampla em todo o interior paulista, pressionando o orçamento das famílias e também os custos de produção de empresas.
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