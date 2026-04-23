A conta de luz vai ficar mais cara para milhões de paulistas a partir dos próximos dias. A diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou, nessa quarta-feira, 22, o Reajuste Tarifário Anual da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), concessionária responsável pelo fornecimento de energia em 234 municípios do estado de São Paulo, incluindo Franca e cidades da região.

Pelos novos índices, o reajuste de 9,15% atinge residências, inclusive de baixa renda ou com desconto social. Para outros imóveis de baixa tensão, como rurais, indústrias e comércios, o percentual aplicado será de 9,25%.

Já os imóveis de alta tensão sofrerão um reajuste de 18,75%. Com isso, o efeito médio dos aumentos para o consumidor será de 12,13%.