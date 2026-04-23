Uma estudante da FDF (Faculdade de Direito de Franca) foi atropelada na manhã desta quinta-feira, 23, na avenida Major Nicácio, em um acesso para a avenida Alonso y Alonso, no sentido Centro, nas proximidades do viaduto Dona Quita, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, a jovem atravessava a via no fim da alça de acesso, em frente à faculdade, quando já estava no meio da travessia e foi atingida por uma motociclista que passava pelo trecho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a condutora da moto tentou desviar da estudante e chegou a jogar o veículo para evitar um impacto mais grave. Durante a manobra, a motociclista acabou batendo na guia e perdeu o controle e caiu.