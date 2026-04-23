Uma estudante da FDF (Faculdade de Direito de Franca) foi atropelada na manhã desta quinta-feira, 23, na avenida Major Nicácio, em um acesso para a avenida Alonso y Alonso, no sentido Centro, nas proximidades do viaduto Dona Quita, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, a jovem atravessava a via no fim da alça de acesso, em frente à faculdade, quando já estava no meio da travessia e foi atingida por uma motociclista que passava pelo trecho.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a condutora da moto tentou desviar da estudante e chegou a jogar o veículo para evitar um impacto mais grave. Durante a manobra, a motociclista acabou batendo na guia e perdeu o controle e caiu.
Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência. A motociclista foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, consciente e estável, sem risco de morte.
Já a estudante foi atingida de raspão, mas recusou atendimento no local. Ela foi orientada pelos bombeiros a procurar assistência médica caso sinta qualquer dor ou apresente sintomas posteriormente.
A Polícia Militar também esteve presente, para organizar o trânsito e registrar a ocorrência.
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