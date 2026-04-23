23 de abril de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 23, em Franca:

Nome: Precilde Maria Guiotti Braga 
Idade: 93 anos 
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria Paulina de Carvalho 
Idade: 53 anos
Local do velório: Velório Municipal de Capetinga (MG)
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Capetinga (MG)
Horário previsto do sepultamento: 15h

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