Veja o obituário desta quinta-feira, 23, em Franca:
Nome: Precilde Maria Guiotti Braga
Idade: 93 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Maria Paulina de Carvalho
Idade: 53 anos
Local do velório: Velório Municipal de Capetinga (MG)
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Capetinga (MG)
Horário previsto do sepultamento: 15h
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