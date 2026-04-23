Veja o obituário desta quinta-feira, 23, em Franca:

Nome: Precilde Maria Guiotti Braga

Idade: 93 anos

Local do velório: Velório São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria Paulina de Carvalho

Idade: 53 anos

Local do velório: Velório Municipal de Capetinga (MG)

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Capetinga (MG)

Horário previsto do sepultamento: 15h