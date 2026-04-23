Imagens divulgadas nessa quarta-feira, 22, mostram um homem furtando a grade de proteção de um interfone em uma residência na Vila Nossa Senhora das Graças, em Franca. O crime aconteceu na noite do último domingo, 19, e foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o suspeito se aproximando do imóvel, mexendo no portão e retirando a proteção metálica do interfone. Em seguida, ele deixa o local. Toda a ação dura menos de dois minutos.

Segundo moradores, o caso reforça a sensação de insegurança no bairro, onde relatos de furtos e danos ao patrimônio têm sido frequentes.