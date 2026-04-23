23 de abril de 2026
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INSEGURANÇA

Câmeras flagram furto e moradores cobram segurança em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Criminoso demorou menos de 2 minutos para furtar em Franca
Criminoso demorou menos de 2 minutos para furtar em Franca

Imagens divulgadas nessa quarta-feira, 22, mostram um homem furtando a grade de proteção de um interfone em uma residência na Vila Nossa Senhora das Graças, em Franca. O crime aconteceu na noite do último domingo, 19, e foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o suspeito se aproximando do imóvel, mexendo no portão e retirando a proteção metálica do interfone. Em seguida, ele deixa o local. Toda a ação dura menos de dois minutos.

Segundo moradores, o caso reforça a sensação de insegurança no bairro, onde relatos de furtos e danos ao patrimônio têm sido frequentes.

Segundo eles, há registros recorrentes de furtos de fiação, hidrômetros e bicicletas, além de casos de veículos danificados, com vidros estourados.

A Polícia Civil investiga o caso e informou que denúncias podem ser feitas no 181 e 190.

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