O Sesi Franca venceu o Botafogo-RJ por 94 a 68, na noite desta quarta-feira, 22, no Ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo jogo 1 dos playoffs das oitavas de final do NBB 2025/2026.
As duas equipes voltam a se enfrentar neste sábado, 25, às 20h30, no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, pelo segundo confronto da série melhor de cinco partidas.
O time paulista inaugurou o placar e logo abriu 20 a 5, com destaque para David Jackson, que anotou 10 pontos com cinco minutos em quadra, indo na sequência descansar no banco. Com Lucas Dias também crescendo na pontuação, a equipe francana venceu o primeiro período por 37 a 17.
O time da casa seguiu com marcação forte, caiu um pouco de produção no ataque, mas venceu o segundo período também, por 21 a 16, fechando o primeiro tempo em 58 a 33. David Jackson já somava 19 pontos no intervalo.
A equipe carioca melhorou no setor defensivo e tirou quase 10 pontos de diferença. Apesar de vencer o terceiro quarto por 20 a 17, ainda precisava tirar 22 pontos de vantagem do Franca.
Com a grande diferença no placar, Helinho Garcia lançou em quadra os jovens Nicolini, Vini Santos, Piá, Lucas Pires e Kelwin. O último período ficou 19 a 15 para o time francano.
Os cestinhas do Franca foram Lucas Dias, com 24 pontos, e David Jackson, com 23 pontos. O destaque do Botafogo foi Matheusinho, com 21 pontos.
