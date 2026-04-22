Um acidente envolvendo quatro carros deixou veículos destruídos e provocou lentidão no trânsito na noite desta quarta-feira, 22, na avenida Eliza Verzola Gosuen, no Jardim Ângela Rosa, zona sul de Franca.

Segundo testemunhas, três veículos - um Renault Renegade, um Fiat Uno e um Chevrolet Corsa - estavam parados aguardando para fazer uma conversão quando foram atingidos por uma Mitsubishi, conduzida por uma motorista que, conforme relatos, não percebeu a fila e bateu na traseira do Corsa.

Com o impacto, houve um verdadeiro "strike". O Corsa ficou com a traseira completamente destruída. O Uno teve danos significativos na parte dianteira. O Renegade sofreu avarias no engate traseiro. Já a Mitsubishi teve poucos danos.