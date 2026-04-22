Um acidente envolvendo quatro carros deixou veículos destruídos e provocou lentidão no trânsito na noite desta quarta-feira, 22, na avenida Eliza Verzola Gosuen, no Jardim Ângela Rosa, zona sul de Franca.
Segundo testemunhas, três veículos - um Renault Renegade, um Fiat Uno e um Chevrolet Corsa - estavam parados aguardando para fazer uma conversão quando foram atingidos por uma Mitsubishi, conduzida por uma motorista que, conforme relatos, não percebeu a fila e bateu na traseira do Corsa.
Com o impacto, houve um verdadeiro "strike". O Corsa ficou com a traseira completamente destruída. O Uno teve danos significativos na parte dianteira. O Renegade sofreu avarias no engate traseiro. Já a Mitsubishi teve poucos danos.
Apesar da força da batida e dos estragos, ninguém ficou ferido.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e chegou a prestar atendimento, mas nenhum dos envolvidos quis ser socorrido.
Por causa do acidente, houve lentidão no trânsito na avenida Eliza Verzola Gosuen e também reflexos na avenida Major Nicácio, uma das principais vias da região.
Equipes da Polícia Militar e do trânsito foram acionadas para registrar a ocorrência e organizar o fluxo de veículos no trecho. As causas do acidente devem ser apuradas.
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