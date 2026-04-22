A revogação da prisão preventiva de Rafael Araldi Moreira, determinada pela Justiça nesta quarta-feira, 22, muda a condição do investigado no caso dos disparos que feriram o empresário Marcelo Rossato e a mulher dele, Giovanna Abdalla, em Franca. Mas, na prática, a decisão não encerra o caso e nem interrompe as investigações.

Com a soltura, Rafael passa a responder em liberdade, mediante condições impostas pela Justiça, como comparecimento obrigatório aos atos do processo. Em caso de descumprimento, a prisão preventiva pode ser novamente decretada.

O que muda agora é o status do investigado. O que não muda é o andamento do inquérito.