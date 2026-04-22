A Câmara Municipal de Franca aprovou, por unanimidade, dois projetos de lei nesta quarta-feira, 22. Um deles autoriza o fechamento de trechos de ruas e avenidas para uso de pedestres e ciclistas. O outro incentiva a substituição de veículos a combustão por modelos elétricos ou híbridos na cidade.

Semelhante à ciclofaixa na avenida Presidente Vargas, o programa Movimento Livre, de autoria de Zezinho Cabeleireiro (PSD), propõe a interdição de trechos de ruas e avenidas para o uso exclusivo de pedestres e ciclistas.

A interdição ocorreria de forma programada, preferencialmente aos domingos e feriados, das 7h às 13h. Durante o período de interdição, o tráfego de veículos automotores ficará proibido nos trechos definidos. A exceção será para veículos de emergência - como ambulâncias, viaturas policiais e do Corpo de Bombeiros - que estejam em serviço.