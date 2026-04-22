No ano em que a Francana realizará eleição para nova diretoria executiva, o clube não deverá disputar a Copa Paulista. O Conselho Deliberativo ainda irá divulgar o edital de convocação da eleição, mas a data escolhida é 1º de junho.

A responsabilidade de inscrição do clube para disputar a competição, que deve ter início também em junho, é da atual diretoria, que tem como presidente Rafael Diniz e Antônio Miranda, o Toninho Bolota, como vice-presidente.

Pelo menos uma chapa já está praticamente formada para concorrer à eleição, tendo Fransérgio Garcia como presidente e Juninho do Curtume como vice. Fransérgio é o atual vice-presidente do Conselho Deliberativo e vereador pelo PL.