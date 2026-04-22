No ano em que a Francana realizará eleição para nova diretoria executiva, o clube não deverá disputar a Copa Paulista. O Conselho Deliberativo ainda irá divulgar o edital de convocação da eleição, mas a data escolhida é 1º de junho.
A responsabilidade de inscrição do clube para disputar a competição, que deve ter início também em junho, é da atual diretoria, que tem como presidente Rafael Diniz e Antônio Miranda, o Toninho Bolota, como vice-presidente.
Pelo menos uma chapa já está praticamente formada para concorrer à eleição, tendo Fransérgio Garcia como presidente e Juninho do Curtume como vice. Fransérgio é o atual vice-presidente do Conselho Deliberativo e vereador pelo PL.
Caso vença as eleições, Fransérgio disse nesta quarta-feira, 22, que a ideia de seu grupo é realizar um planejamento para 2027. “Se formos eleitos, precisamos em primeiro lugar saber a real situação financeira do clube, para pensar em disputas. Não dá tempo de fazer tudo isso e montar time para essa disputa”, disse.
Rafael Diniz não descartou concorrer à reeleição, dizendo que é preciso esclarecer como ficou a nova composição do Conselho Deliberativo após eleição recente. “Vou avaliar com cautela. Entendo que é necessário esclarecer diversos pontos e compreender melhor as movimentações recentes”, disse, nesta quarta. Os conselheiros do clube são quem escolhe a nova diretoria.
Sobre a inscrição do clube para disputar a Copa Paulista, cuja data expira nesta sexta-feira, Rafael disse que o edital das eleições será publicado no próximo mês, agendado o pleito para início de junho, às vésperas do início da competição, atrapalhando o planejamento para a competição.
“Não considero sensato confirmar a participação neste momento”, disse o atual presidente, que durante sua gestão subiu a Francana da Série A4 para a Série A3 do Campeonato Paulista.
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