23 de abril de 2026
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ESPERANÇA

Música e fé emocionam equipe médica e pacientes na Santa Casa

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Pedro Dartibale/GCN
Músicos da CCB entoando hinos para os pacientes da Santa Casa de Franca
Músicos da CCB entoando hinos para os pacientes da Santa Casa de Franca

Uma ação musical realizada por membros da CCB (Congregação Cristã no Brasil), em parceria com o Grupo Santa Casa de Franca, levou conforto e emoção a pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde nesta quarta-feira, 22, em Franca. A iniciativa percorreu as alas do hospital com hinos religiosos e orações, com o objetivo de levar esperança e aliviar o ambiente hospitalar.

O grupo formado por Rafael Gonçalves Souza, de 34 anos (violino), Daniel Pequiá, de 42 (flauta), Samuel Dartibale, de 14 (flauta), e Silas Faleiros, de 55 (violão). Juntos, eles passaram pelos quartos e corredores entoando músicas e realizando momentos de fé com os internados.

Segundo Rafael, o projeto é contínuo e já acontece em diferentes locais. “Nós fazemos esse trabalho em casas de repouso, clínicas de recuperação, presídios e batalhões da polícia. Todo mês estamos nesses locais, e Deus tem nos abençoado muito”, afirmou.

Além da música, a ação também se destaca pelo aspecto familiar. Rafael participou da atividade ao lado do pai, Silas, e do filho, Samuel. “É uma coisa maravilhosa. Deus preparou minha família e nosso amigo Daniel para estarmos juntos nesse trabalho, levando alegria e conforto às pessoas”, disse.

A iniciativa chamou a atenção de quem estava no hospital. Muitos pacientes e acompanhantes se emocionaram e registraram os momentos. Foi o caso de Lurdes Batarra, que acompanha o marido Luís, internado com problemas estomacais. Ambos são membros da CCB e receberam a visita com alegria.

“Estamos há mais de um mês sem poder ir à igreja. Receber esse carinho dos nossos irmãos é o que nos dá força para continuar”, relatou Lurdes.

Entre os profissionais do hospital, a repercussão também foi positiva. A enfermeira Rafaella Borges destacou os efeitos da música no ambiente hospitalar. “A música faz bem para todos, não só para os pacientes, mas para nós também. Nos dá mais energia e quebra a rotina, que muitas vezes é pesada”, afirmou.

O projeto foi idealizado pelas enfermeiras Jéssica Capel e Juliana Fernandes, responsáveis pela implementação da ação na unidade. Segundo elas, a proposta surgiu da percepção dos benefícios emocionais que a música e a espiritualidade podem proporcionar.

“A ideia foi nossa. Vimos com bons olhos desde o início. Esse projeto de hinos e orações traz paz e esperança para todos nós”, destacaram.

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