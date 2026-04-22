Uma ação musical realizada por membros da CCB (Congregação Cristã no Brasil), em parceria com o Grupo Santa Casa de Franca, levou conforto e emoção a pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde nesta quarta-feira, 22, em Franca. A iniciativa percorreu as alas do hospital com hinos religiosos e orações, com o objetivo de levar esperança e aliviar o ambiente hospitalar.
O grupo formado por Rafael Gonçalves Souza, de 34 anos (violino), Daniel Pequiá, de 42 (flauta), Samuel Dartibale, de 14 (flauta), e Silas Faleiros, de 55 (violão). Juntos, eles passaram pelos quartos e corredores entoando músicas e realizando momentos de fé com os internados.
Segundo Rafael, o projeto é contínuo e já acontece em diferentes locais. “Nós fazemos esse trabalho em casas de repouso, clínicas de recuperação, presídios e batalhões da polícia. Todo mês estamos nesses locais, e Deus tem nos abençoado muito”, afirmou.
Além da música, a ação também se destaca pelo aspecto familiar. Rafael participou da atividade ao lado do pai, Silas, e do filho, Samuel. “É uma coisa maravilhosa. Deus preparou minha família e nosso amigo Daniel para estarmos juntos nesse trabalho, levando alegria e conforto às pessoas”, disse.
A iniciativa chamou a atenção de quem estava no hospital. Muitos pacientes e acompanhantes se emocionaram e registraram os momentos. Foi o caso de Lurdes Batarra, que acompanha o marido Luís, internado com problemas estomacais. Ambos são membros da CCB e receberam a visita com alegria.
“Estamos há mais de um mês sem poder ir à igreja. Receber esse carinho dos nossos irmãos é o que nos dá força para continuar”, relatou Lurdes.
Entre os profissionais do hospital, a repercussão também foi positiva. A enfermeira Rafaella Borges destacou os efeitos da música no ambiente hospitalar. “A música faz bem para todos, não só para os pacientes, mas para nós também. Nos dá mais energia e quebra a rotina, que muitas vezes é pesada”, afirmou.
O projeto foi idealizado pelas enfermeiras Jéssica Capel e Juliana Fernandes, responsáveis pela implementação da ação na unidade. Segundo elas, a proposta surgiu da percepção dos benefícios emocionais que a música e a espiritualidade podem proporcionar.
“A ideia foi nossa. Vimos com bons olhos desde o início. Esse projeto de hinos e orações traz paz e esperança para todos nós”, destacaram.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.