Uma ação musical realizada por membros da CCB (Congregação Cristã no Brasil), em parceria com o Grupo Santa Casa de Franca, levou conforto e emoção a pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde nesta quarta-feira, 22, em Franca. A iniciativa percorreu as alas do hospital com hinos religiosos e orações, com o objetivo de levar esperança e aliviar o ambiente hospitalar.

O grupo formado por Rafael Gonçalves Souza, de 34 anos (violino), Daniel Pequiá, de 42 (flauta), Samuel Dartibale, de 14 (flauta), e Silas Faleiros, de 55 (violão). Juntos, eles passaram pelos quartos e corredores entoando músicas e realizando momentos de fé com os internados.

Segundo Rafael, o projeto é contínuo e já acontece em diferentes locais. “Nós fazemos esse trabalho em casas de repouso, clínicas de recuperação, presídios e batalhões da polícia. Todo mês estamos nesses locais, e Deus tem nos abençoado muito”, afirmou.