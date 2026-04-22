Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) realizada nesta quarta-feira, 22, resultou na prisão de um casal e no avanço das investigações sobre a atuação do tráfico em um conjunto habitacional na avenida Dom Pedro I, Vila Gosuen, na zona norte de Franca.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em imóveis apontados como estratégicos para a movimentação do comércio de drogas na região. Segundo a Polícia Civil, a ofensiva teve como foco desarticular núcleos ligados ao abastecimento e à coordenação do tráfico no local.

Em um dos apartamentos, os investigadores encontraram indícios de atuação do casal preso. Durante a entrada dos policiais, o homem teria tentado se desfazer de entorpecentes, mas o material foi recuperado. Também foram apreendidas munições no imóvel. Os dois foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico.