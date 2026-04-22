Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) realizada nesta quarta-feira, 22, resultou na prisão de um casal e no avanço das investigações sobre a atuação do tráfico em um conjunto habitacional na avenida Dom Pedro I, Vila Gosuen, na zona norte de Franca.
Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em imóveis apontados como estratégicos para a movimentação do comércio de drogas na região. Segundo a Polícia Civil, a ofensiva teve como foco desarticular núcleos ligados ao abastecimento e à coordenação do tráfico no local.
Em um dos apartamentos, os investigadores encontraram indícios de atuação do casal preso. Durante a entrada dos policiais, o homem teria tentado se desfazer de entorpecentes, mas o material foi recuperado. Também foram apreendidas munições no imóvel. Os dois foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico.
Em outra frente da operação, policiais estiveram em um endereço vinculado, segundo a investigação, a um suspeito apontado como articulador da venda de drogas no conjunto. No local, foram recolhidos dinheiro, cocaína fracionada e um telefone celular.
Conforme a apuração, o conteúdo encontrado no aparelho pode ajudar a mapear a estrutura do grupo criminoso e identificar outros envolvidos.
Um terceiro alvo, monitorado por suspeita de participação no esquema, não foi encontrado no momento das buscas.
A operação faz parte de uma investigação em andamento da Dise para enfraquecer a atuação do tráfico naquela região e reunir provas sobre a possível estrutura hierárquica do grupo investigado. As apurações prosseguem.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.