Uma mulher acusada de atear fogo na balconista de uma mercearia durante o expediente, resultando em morte, foi presa nesta segunda-feira, 20, sentada em um banco de praça, em Passos (MG), nove dias após cometer o crime. O fato ocorreu no último dia 11, no distrito de Olhos D’água, em Delfinópolis (MG), a 89 km de Franca.
Marcela Alcântara Santos, de 18 anos, teria ficado com ciúmes do namorado ao saber que ele teria conversado com a balconista. Ela foi ao estabelecimento, comprou um frasco de álcool e, após o pagamento, jogou o líquido sobre a caixa Íris Cândida, de 24 anos, e ateou fogo. Depois disso, Marcela fugiu, sendo encontrada somente nesta segunda-feira.
Íris teve 40% do corpo queimado, passou todos esses dias internada em um hospital em São Sebastião do Paraíso (MG), mas morreu neste domingo, 19.
A acusada do homicídio, que tinha contra si um mandado de prisão desde o último dia 17, foi presa em uma praça na área central de Passos durante a operação “Mar de Minas”, realizada em conjunto pelas Polícias Civil, Militar e Federal de Minas Gerais. Segundo informações, Marcela havia chegado recentemente a Delfinópolis para trabalhar na colheita de bananas. Ambas não se conheciam.
Um vídeo mostra o exato momento em que policiais à paisana abordam Marcela, que estava sentada em um banco da praça com blusa e capuz na cabeça. Ela não esboçou reação e acompanhou os agentes até a viatura. Em seguida, foi levada para a delegacia da cidade. Foi elaborado um boletim de ocorrência e a suspeita ficou à disposição da Justiça.
Relatos dizem que a entrega foi combinada entre a mulher e os policiais, mas a informação não foi oficialmente confirmada.
O crime
O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento e chocou moradores da região. As imagens mostram o momento em que a acusada entra na mercearia, compra um frasco de álcool e, logo após o pagamento, joga o produto inflamável sobre a atendente, que trabalhava no caixa, ateando fogo em seguida. As chamas também atingiram parte do estabelecimento.
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