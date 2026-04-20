Uma mulher acusada de atear fogo na balconista de uma mercearia durante o expediente, resultando em morte, foi presa nesta segunda-feira, 20, sentada em um banco de praça, em Passos (MG), nove dias após cometer o crime. O fato ocorreu no último dia 11, no distrito de Olhos D’água, em Delfinópolis (MG), a 89 km de Franca.

Marcela Alcântara Santos, de 18 anos, teria ficado com ciúmes do namorado ao saber que ele teria conversado com a balconista. Ela foi ao estabelecimento, comprou um frasco de álcool e, após o pagamento, jogou o líquido sobre a caixa Íris Cândida, de 24 anos, e ateou fogo. Depois disso, Marcela fugiu, sendo encontrada somente nesta segunda-feira.

Íris teve 40% do corpo queimado, passou todos esses dias internada em um hospital em São Sebastião do Paraíso (MG), mas morreu neste domingo, 19.