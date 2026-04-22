23 de abril de 2026
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Chevrolet Cruze furtado em Franca é localizado em Pedregulho

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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PM
Chevrolet Cruze prata, furtado em Franca, foi encontrado em Pedregulho
Chevrolet Cruze prata, furtado em Franca, foi encontrado em Pedregulho

Um carro Chevrolet Cruze prata, furtado no Residencial Primo Meneguetti II, em Franca, foi recuperado pela Polícia Militar na terça-feira, 21, durante uma ação de patrulhamento em uma zona rural no município de Pedregulho.

De acordo com informações da corporação, os cabos Jonatas e Adriano, integrantes da Patrulha Rural, localizaram o veículo em uma área de mata nas proximidades do Balneário Águas Quentes, entre os acessos das rodovias Mascarenhas de Moraes e Manoel Carrijo.

O carro havia sido levado de uma residência no residencial Primo Meneguetti II, em Franca. Na ocasião, os criminosos também subtraíram diversos objetos da casa.

Ainda segundo a Polícia Militar, a equipe foi informada sobre o carro enquanto realizava patrulhamento na zona rural. Durante as diligências, o automóvel furtado foi encontrado abandonado em uma plantação, em um ponto já conhecido pelas autoridades como rota de fuga utilizada para o descarte de veículos roubados ou furtados.

O veículo recuperado, um GM Cruze, estava trancado e não apresentava danos aparentes, sendo localizado intacto em meio à vegetação.

Após a localização, o proprietário foi comunicado e, com o apoio da equipe comandada pelo sargento da PM, compareceu ao local para realizar o reconhecimento.

Na sequência, o automóvel foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foram adotadas as medidas legais, sendo posteriormente devolvido ao dono.

Até o momento, nenhum suspeito encontrado.

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