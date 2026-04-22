Um carro Chevrolet Cruze prata, furtado no Residencial Primo Meneguetti II, em Franca, foi recuperado pela Polícia Militar na terça-feira, 21, durante uma ação de patrulhamento em uma zona rural no município de Pedregulho.
De acordo com informações da corporação, os cabos Jonatas e Adriano, integrantes da Patrulha Rural, localizaram o veículo em uma área de mata nas proximidades do Balneário Águas Quentes, entre os acessos das rodovias Mascarenhas de Moraes e Manoel Carrijo.
O carro havia sido levado de uma residência no residencial Primo Meneguetti II, em Franca. Na ocasião, os criminosos também subtraíram diversos objetos da casa.
Ainda segundo a Polícia Militar, a equipe foi informada sobre o carro enquanto realizava patrulhamento na zona rural. Durante as diligências, o automóvel furtado foi encontrado abandonado em uma plantação, em um ponto já conhecido pelas autoridades como rota de fuga utilizada para o descarte de veículos roubados ou furtados.
O veículo recuperado, um GM Cruze, estava trancado e não apresentava danos aparentes, sendo localizado intacto em meio à vegetação.
Após a localização, o proprietário foi comunicado e, com o apoio da equipe comandada pelo sargento da PM, compareceu ao local para realizar o reconhecimento.
Na sequência, o automóvel foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foram adotadas as medidas legais, sendo posteriormente devolvido ao dono.
Até o momento, nenhum suspeito encontrado.
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