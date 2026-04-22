Um carro Chevrolet Cruze prata, furtado no Residencial Primo Meneguetti II, em Franca, foi recuperado pela Polícia Militar na terça-feira, 21, durante uma ação de patrulhamento em uma zona rural no município de Pedregulho.

De acordo com informações da corporação, os cabos Jonatas e Adriano, integrantes da Patrulha Rural, localizaram o veículo em uma área de mata nas proximidades do Balneário Águas Quentes, entre os acessos das rodovias Mascarenhas de Moraes e Manoel Carrijo.

O carro havia sido levado de uma residência no residencial Primo Meneguetti II, em Franca. Na ocasião, os criminosos também subtraíram diversos objetos da casa.