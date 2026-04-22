O craque francano Estêvão, de 18 anos, vive drama às vésperas da convocação oficial para a Copa do Mundo de 2026. Novos exames apontam uma lesão de grau 4, ruptura quase que total do músculo posterior da coxa direita do jogador do Chelsea. O tempo de recuperação é de pelo menos três meses.
O meia-atacante se lesionou aos 12 minutos da partida do Chelsea contra o Manchester United, no último sábado, 18, no estádio Stamford Bridge, em Londres, pela Premier League. Os Blues perderam por 1 a 0. De acordo com o técnico Liam Rosenior, demitido nesta quarta-feira, 22, Estêvão chorou muito no vestiário.
O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, divulgará a convocação final para a Copa no dia 18 de maio. Já a estreia da equipe no Mundial será dia 13 de junho, contra o Marrocos. O Brasil está no Grupo C, que conta também com Escócia e Haiti.
A informação do resultado dos exames foi divulgada pelo site The Athletic, de Londres, pertencente ao The New York Times.
Jogador, Chelsea e CBF (Conferedação Brasileira de Futebol) ainda não se manifestaram sobre a nova informação.
A reportagem do GCN/Sampi entrou em contato com o jogador e com o pai dele, Ivo Gonçalves, que são naturais de Franca, mas ambos não responderam até a publicação deste texto.
O que se sabe é que o atleta pode viajar para se tratar no Brasil, para tentar se recuperar a tempo de ser convocado para a disputa da Copa do Mundo.
Estêvão, que fará 19 anos nesta sexta-feira, 24, havia ficado de fora dos amistosos da seleção em março contra a França e Croácia, devido a uma lesão na coxa, só que na esquerda.
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