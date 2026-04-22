O craque francano Estêvão, de 18 anos, vive drama às vésperas da convocação oficial para a Copa do Mundo de 2026. Novos exames apontam uma lesão de grau 4, ruptura quase que total do músculo posterior da coxa direita do jogador do Chelsea. O tempo de recuperação é de pelo menos três meses.

O meia-atacante se lesionou aos 12 minutos da partida do Chelsea contra o Manchester United, no último sábado, 18, no estádio Stamford Bridge, em Londres, pela Premier League. Os Blues perderam por 1 a 0. De acordo com o técnico Liam Rosenior, demitido nesta quarta-feira, 22, Estêvão chorou muito no vestiário.

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, divulgará a convocação final para a Copa no dia 18 de maio. Já a estreia da equipe no Mundial será dia 13 de junho, contra o Marrocos. O Brasil está no Grupo C, que conta também com Escócia e Haiti.