Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta terça-feira, 22, resultou na prisão de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e apreensão de entorpecentes, em Pedregulho.

A ação foi coordenada pelo delegado Fábio Branquinho, que liderou a ofensiva com foco no combate ao tráfico na cidade e na região.

De acordo com as informações iniciais, as equipes realizaram diligências em pontos previamente investigados, considerados estratégicos para a atuação de suspeitos ligados ao comércio de entorpecentes.