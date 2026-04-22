Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta terça-feira, 22, resultou na prisão de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e apreensão de entorpecentes, em Pedregulho.
A ação foi coordenada pelo delegado Fábio Branquinho, que liderou a ofensiva com foco no combate ao tráfico na cidade e na região.
De acordo com as informações iniciais, as equipes realizaram diligências em pontos previamente investigados, considerados estratégicos para a atuação de suspeitos ligados ao comércio de entorpecentes.
Durante a operação, investigados por tráfico de drogas foram presos e encaminhados à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça.
Até o momento, a Polícia Civil não divulgou a quantidade de pessoas detidas nem detalhes sobre as apreensões de drogas ou outros materiais.
A ocorrência segue em andamento, e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.
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