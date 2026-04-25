Franca registrou a emissão de 16.122 CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação) em 2026, segundo dados recentes do sistema de acompanhamento de serviços. O volume revela que a maior parte da demanda continua concentrada na renovação de documentos, enquanto a digitalização dos processos avança de forma consistente.

Do total de emissões, 10.197 correspondem a renovações, o que representa 63,24% do total. Já as primeiras habilitações somam 1.530 registros (9,49%), indicando um fluxo menor de novos condutores em comparação à atualização de carteiras já existentes. Outros serviços, como adições e mudanças de categoria, totalizam 4.395 emissões, equivalente a 27,26%.

A análise por categoria mostra predominância das habilitações para veículos de passeio. A categoria AB (moto e carro) lidera com 8.294 emissões, seguida pela categoria B (carro), com 6.224. As demais aparecem com números significativamente menores: AD (640), A (425), AE (207), D (137), AC (99), E (58), C (37) e XB (1).