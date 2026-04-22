A Polícia Militar recuperou um veículo furtado na noite da última segunda-feira, 20, na zona rural de Ibiraci (MG), nas proximidades da divisa com Cristais Paulista. O automóvel havia sido levado na cidade de Franca e foi encontrado após uma denúncia anônima.

De acordo com a PM, os policiais receberam um alerta sobre um carro aparentemente abandonado em uma área rural. Ao chegarem ao local indicado, os militares constataram que se tratava de um Hyundai Creta, que estava trancado e, à primeira vista, sem sinais de danos.

Após consulta aos sistemas de segurança, foi confirmado que o veículo era produto de furto registrado em Franca. Diante da constatação, os policiais entraram em contato com a Delegacia de Plantão de Passos (MG), onde o delegado responsável determinou a apreensão do automóvel para a realização de perícia técnica.