Alunos matriculados em universidades de Franca e demais cidades do país que realizam cursos de graduação têm até a próxima terça-feira, 5, para se inscrever no processo seletivo de transferência para a USP (Universidade de São Paulo).
O processo seletivo oferece 933 vagas, sendo 124 vagas exclusivas para PEC-G (Programa de Estudantes-Convênio de Graduação), que concorrem entre si. Os requisitos para se inscrever são estar regularmente matriculado, em 2026, em cursos de graduação de qualquer instituição de ensino superior, e pagar a taxa de inscrição, fixada em R$ 228.
As etapas
São duas etapas do processo: a pré-seleção, feita pela Fuvest; e a seleção, com base em conteúdos específicos e responsabilidade da USP.
A pré-seleção deverá ser realizada no dia 17 de maio. São 80 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas. O candidato deverá informar apenas uma como a correta. Esse teste envolverá conhecimento em várias disciplinas, no nível de acordo com o que é ensinado no ano inicial do curso de graduação da área do candidato.
A lista de convocados para a etapa de seleção deve sair no dia 26 de maio
A aplicação da transferência, caso efetivada, acontecerá para o 2° semestre de 2026 ou para o 1° semestre de 2027. Mais informações podem ser conferidas no site da Fuvest.
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