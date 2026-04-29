Alunos matriculados em universidades de Franca e demais cidades do país que realizam cursos de graduação têm até a próxima terça-feira, 5, para se inscrever no processo seletivo de transferência para a USP (Universidade de São Paulo).

O processo seletivo oferece 933 vagas, sendo 124 vagas exclusivas para PEC-G (Programa de Estudantes-Convênio de Graduação), que concorrem entre si. Os requisitos para se inscrever são estar regularmente matriculado, em 2026, em cursos de graduação de qualquer instituição de ensino superior, e pagar a taxa de inscrição, fixada em R$ 228.

As etapas

São duas etapas do processo: a pré-seleção, feita pela Fuvest; e a seleção, com base em conteúdos específicos e responsabilidade da USP.