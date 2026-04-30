As exportações de Franca revelam um perfil fortemente concentrado em commodities agrícolas, com destaque absoluto para o café. De acordo com os dados analisados, o produto responde por 52,6% de tudo o que o município vende ao exterior, consolidando-se como o principal motor da balança comercial local.

Além do café, a soja aparece como o segundo item mais exportado, com 16,5% de participação. Juntos, os dois produtos representam praticamente 70% das exportações de Franca, evidenciando uma forte dependência do agronegócio.

Outro setor tradicional da cidade, o de calçados, mantém relevância, embora em menor escala. Os calçados com sola exterior de borracha, plástico ou couro somam 15,8% das exportações, reforçando a vocação histórica de Franca como polo calçadista.