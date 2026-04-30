As exportações de Franca revelam um perfil fortemente concentrado em commodities agrícolas, com destaque absoluto para o café. De acordo com os dados analisados, o produto responde por 52,6% de tudo o que o município vende ao exterior, consolidando-se como o principal motor da balança comercial local.
Além do café, a soja aparece como o segundo item mais exportado, com 16,5% de participação. Juntos, os dois produtos representam praticamente 70% das exportações de Franca, evidenciando uma forte dependência do agronegócio.
Outro setor tradicional da cidade, o de calçados, mantém relevância, embora em menor escala. Os calçados com sola exterior de borracha, plástico ou couro somam 15,8% das exportações, reforçando a vocação histórica de Franca como polo calçadista.
Já insumos industriais, como peptonas e derivados proteicos, aparecem com 6,3%, indicando alguma diversificação na pauta exportadora.
Mercados internacionais
No cenário externo, a China desponta como o principal parceiro comercial de Franca, absorvendo 16% das exportações. Logo atrás, estão os Estados Unidos, com 14,2%, consolidando dois grandes eixos de destino: Ásia e América do Norte.
A Europa também tem papel expressivo. A Itália lidera entre os países europeus, com 16,9%, seguida pela Espanha (7,1%) e Alemanha (5,4%). Outros mercados relevantes incluem Países Baixos, Rússia e Reino Unido, todos com participações menores, mas consistentes.
Na América do Sul, a Argentina (4,1%) e o Chile (2,3%) são os principais destinos, enquanto México (3%) também aparece como parceiro importante no continente.
Dependência e oportunidades
Os dados mostram uma economia exportadora ainda bastante concentrada em poucos produtos, especialmente o café. Esse cenário pode representar tanto uma vantagem competitiva — pela forte especialização — quanto um risco, diante de oscilações de preços no mercado internacional.
Por outro lado, a presença de produtos industrializados, como calçados e insumos químicos, aponta para possibilidades de diversificação. A manutenção e expansão desses setores podem ser estratégicas para reduzir a dependência de commodities e agregar maior valor às exportações.
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