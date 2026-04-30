01 de maio de 2026
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ECONOMIA

Café domina exportações e puxa economia de Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Marcelo Casal Jr./Agência Brasil
Café lidera com folga as exportações de Franca
Café lidera com folga as exportações de Franca

As exportações de Franca revelam um perfil fortemente concentrado em commodities agrícolas, com destaque absoluto para o café. De acordo com os dados analisados, o produto responde por 52,6% de tudo o que o município vende ao exterior, consolidando-se como o principal motor da balança comercial local.

Além do café, a soja aparece como o segundo item mais exportado, com 16,5% de participação. Juntos, os dois produtos representam praticamente 70% das exportações de Franca, evidenciando uma forte dependência do agronegócio.

Outro setor tradicional da cidade, o de calçados, mantém relevância, embora em menor escala. Os calçados com sola exterior de borracha, plástico ou couro somam 15,8% das exportações, reforçando a vocação histórica de Franca como polo calçadista.

Já insumos industriais, como peptonas e derivados proteicos, aparecem com 6,3%, indicando alguma diversificação na pauta exportadora.

Mercados internacionais

No cenário externo, a China desponta como o principal parceiro comercial de Franca, absorvendo 16% das exportações. Logo atrás, estão os Estados Unidos, com 14,2%, consolidando dois grandes eixos de destino: Ásia e América do Norte.

A Europa também tem papel expressivo. A Itália lidera entre os países europeus, com 16,9%, seguida pela Espanha (7,1%) e Alemanha (5,4%). Outros mercados relevantes incluem Países Baixos, Rússia e Reino Unido, todos com participações menores, mas consistentes.

Na América do Sul, a Argentina (4,1%) e o Chile (2,3%) são os principais destinos, enquanto México (3%) também aparece como parceiro importante no continente.

Dependência e oportunidades

Os dados mostram uma economia exportadora ainda bastante concentrada em poucos produtos, especialmente o café. Esse cenário pode representar tanto uma vantagem competitiva — pela forte especialização — quanto um risco, diante de oscilações de preços no mercado internacional.

Por outro lado, a presença de produtos industrializados, como calçados e insumos químicos, aponta para possibilidades de diversificação. A manutenção e expansão desses setores podem ser estratégicas para reduzir a dependência de commodities e agregar maior valor às exportações.

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