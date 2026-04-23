Dois pacientes de hemodiálise que passam por tratamento em Franca viralizaram nas redes sociais após cantarem com a dupla Matogrosso & Mathias. O momento inesquecível aconteceu no último sábado, 18, durante o Restinga Rodeo Music 2026.

Fãs da dupla, Aparecido Donizete de Souza e Luís Gustavo Gianini tiveram a oportunidade de conhecer os artistas e ainda dividir o palco com eles. Juntos, cantaram a música “Memórias”, sucesso lançado em 2004.

Durante o show, Matogrosso destacou a emoção de conhecer os fãs que viralizaram em todo o país. “Vocês lembram daquela dupla que cantou a nossa música? Eles estão aqui hoje. Que maravilha, que emoção. O Brasil inteiro se emocionou e hoje estão com a gente”.