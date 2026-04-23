Dois pacientes de hemodiálise que passam por tratamento em Franca viralizaram nas redes sociais após cantarem com a dupla Matogrosso & Mathias. O momento inesquecível aconteceu no último sábado, 18, durante o Restinga Rodeo Music 2026.
Fãs da dupla, Aparecido Donizete de Souza e Luís Gustavo Gianini tiveram a oportunidade de conhecer os artistas e ainda dividir o palco com eles. Juntos, cantaram a música “Memórias”, sucesso lançado em 2004.
Durante o show, Matogrosso destacou a emoção de conhecer os fãs que viralizaram em todo o país. “Vocês lembram daquela dupla que cantou a nossa música? Eles estão aqui hoje. Que maravilha, que emoção. O Brasil inteiro se emocionou e hoje estão com a gente”.
Donizete e Luís Gustavo agradeceram o carinho recebido e ressaltaram a gratidão pela oportunidade de realizar o sonho de conhecer os ídolos e cantarem ao lado deles. “A gente só tem que agradecer vocês. Somos muito fãs de vocês”, disse Luís Gustavo.
Em seguida, Luís Gustavo e Donizete contaram a Matogrosso que já se apresentavam profissionalmente durante a noite, ao lado de outros parceiros. Eles relataram que se conheceram durante uma sessão de hemodiálise e decidiram formar uma nova dupla. “Olha aí, de uma brincadeira, uma nova dupla. Deus abençoe a carreira de vocês”, disse o ícone sertanejo.
Donizete fez dupla no passado com Denner, é policial rodoviário aposentado e bastante conhecido na cidade.
A nova dupla já tem apresentação marcada para este sábado, 25, na Toca do Peixe, ao lado do músico Carlinhos Crespo. O show tem caráter beneficente e busca arrecadar apoio para um cantor de Franca que sofreu recentemente um AVC (Acidente Vascular Cerebral), informou Carlinhos.
Relembre o caso
Em março deste ano, os dois pacientes gravaram um vídeo enquanto realizavam hemodiálise no Hospital São Joaquim/Unimed, cantando a música Memórias. A gravação rapidamente ganhou as redes sociais e viralizou, chegando até os próprios artistas.
A repercussão chamou a atenção da dupla Matogrosso & Mathias, que soma mais de 50 anos de carreira na música sertaneja, considerando as diferentes formações. O interesse resultou no convite para um encontro especial durante o rodeio, transformando um momento simples em uma história marcante de superação e emoção.
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