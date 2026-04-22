O Sesi Franca recebe o Botafogo-RJ, na noite desta quarta-feira, 22, às 19h30, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo primeiro duelo do playoff das oitavas de final do NBB (Novo Basquete Brasil).
Esta série melhor de cinco jogos marca o confronto entre o primeiro colocado na fase regular do campeonato, o time francano, e a equipe carioca que ficou na 16ª posição.
A equipe paulista comandada por Helinho Garcia vem de dois jogos difíceis pelas finais da Champions League Américas, diante do Nacional-URU e Boca Juniors-ARG, sendo vice-campeã. No NBB atravessa boa fase, com uma série de 10 partidas sem perder na reta final da primeira fase do campeonato nacional. “O grupo vem jogando bem, vamos buscar fazer nosso melhor sempre”, disse Helinho.
O ala/pivô Lucas Dias lembrou que agora é um "novo" campeonato e destaca a importância de jogar em casa. "Fazia bastante tempo que a gente não jogava aqui. Vamos ter o apoio de nossa torcida que vai ser fundamentar para esse jogo. Começar com um a zero é impostante para a sequência do playoff."
O Sesi Franca não contará com o ala/armador Georginho, um dos destaques da equipe na temporada. Ele apresentou uma lesão no punho direito e está entregue ao departamento médico. O jovem Zu Júnior passou por uma cirurgia no dedão do pé, lesão que o afastou das últimas partidas e também das finais da BCLA.
O segundo e terceiro confrontos serão no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, 25, às 20h30, e na terça-feira, 27, às 21h. Se necessário, o quarto e quinto duelos serão em Franca, dias 30 e 2 de maio.
Os ingressos para o jogo desta quarta-feira custam R$ 60 numeradas e R$ 30 arquibancadas.
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