O Sesi Franca recebe o Botafogo-RJ, na noite desta quarta-feira, 22, às 19h30, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo primeiro duelo do playoff das oitavas de final do NBB (Novo Basquete Brasil).

Esta série melhor de cinco jogos marca o confronto entre o primeiro colocado na fase regular do campeonato, o time francano, e a equipe carioca que ficou na 16ª posição.

A equipe paulista comandada por Helinho Garcia vem de dois jogos difíceis pelas finais da Champions League Américas, diante do Nacional-URU e Boca Juniors-ARG, sendo vice-campeã. No NBB atravessa boa fase, com uma série de 10 partidas sem perder na reta final da primeira fase do campeonato nacional. “O grupo vem jogando bem, vamos buscar fazer nosso melhor sempre”, disse Helinho.