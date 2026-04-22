A tradicional quermesse em louvor a Santo Expedito, da Paróquia São Vicente de Paulo, de Franca, acontece nesta semana e será realizada entre os dias 23 e 26 de abril, reunindo fé, cultura e entretenimento para a comunidade. Em sua 11ª edição, o evento acontece no Poliesportivo do Leporace, com programação diversificada ao longo de quatro dias.
Organizada pela Paróquia São Vicente de Paulo, a quermesse contará com barracas típicas funcionando todos os dias, oferecendo comidas e bebidas tradicionais, além do já esperado leilão de prendas, marcado para sexta-feira, 24, e sábado, 25.
A abertura, nesta quinta-feira, 23, terá como destaque o show do cantor Alex Sombra, que promete animar o público com um repertório voltado ao samba e pagode. Nos demais dias, também haverá apresentações de cantores regionais.
A entrada é gratuita, e a organização da quermesse conta com a presença do público para manter a tradição do evento. O Poliesportivo do Leporace, onde será realizado a festa, está localizado na avenida Doutor Abrahão Brickmann.
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