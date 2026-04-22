Quem está na jornada de compra do primeiro imóvel certamente já se deparou com obstáculos como falta de recursos para a entrada, dificuldade de aprovação de crédito ou condições de financiamento pouco acessíveis.
A partir de abril, um novo cenário amplia as possibilidades para esse público. O empreendimento Vitta São Vicente José Manhas, já em construção na região do Zanetti, teve 75% das unidades contempladas pelo programa Casa Paulista, garantindo um subsídio de R$ 11 mil por unidade e facilitando ainda mais o acesso ao imóvel próprio.
O benefício pode ser acumulado com os incentivos do programa Minha Casa Minha Vida, o que, na prática, pode representar uma redução de até R$ 66 mil no valor total do imóvel, dependendo do perfil do comprador.
Com a aplicação dos subsídios, o impacto é direto no valor de entrada — um dos principais obstáculos para quem deseja conquistar um imóvel. Além disso, esse valor pode ser parcelado ao longo do período de obras, conforme as condições oferecidas pela incorporadora.
A combinação dos programas tem ampliado o acesso à moradia para famílias que, até então, estavam fora dos critérios ou não conseguiam viabilizar a compra dentro do orçamento.
Segundo especialistas do setor imobiliário, esse tipo de incentivo tem papel decisivo para destravar a compra do primeiro imóvel.
“Famílias que antes não conseguiam aprovação passam a se enquadrar nas condições de financiamento”, avalia Debson Rocha, gerente de house da Vitta em Franca.
Como conseguir o benefício?
Para entender como acessar os benefícios e simular as condições de compra, os interessados podem consultar as informações disponíveis na página oficial do empreendimento ou entrar em contato diretamente com a equipe de atendimento. Também é possível falar via WhatsApp [clique para falar] ou visitar o escritório da Vitta em Franca, localizado na Av. Maj. Nicácio, 2691, no Centro.
Sua nova moradia em Franca
O empreendimento Vitta São Vicente José Manhas contará com apartamentos de 2 dormitórios, vaga de garagem e estará localizado na região do Zanetti, em Franca. O projeto também prevê uma estrutura de lazer completa, entregue equipada e decorada, atendendo às necessidades do público que busca o primeiro imóvel com mais conforto e praticidade.
Sobre a Vitta
Ao longo dos últimos anos, a Vitta vem construindo uma história sólida em Franca, marcada por conquistas reais:
- Presente em 26 cidades e 3 estados, levando moradia acessível a milhares de famílias;
- Em Franca desde 2016, com quase uma década de atuação na cidade;
- 9 empreendimentos lançados, contribuindo para o desenvolvimento urbano local;
- 6 empreendimentos já entregues, transformando projetos em lares de verdade; • Mais de 800 famílias que já realizaram o sonho do imóvel próprio.
Mais do que números, são histórias que saíram do papel e ganharam vida: famílias que deixaram o aluguel, conquistaram segurança e hoje vivem em um espaço para chamar de seu.
Histórias reais de quem já conquistou o imóvel
A seguir, é possível conferir o depoimento de quem já conquistou o imóvel e como os benefícios contribuíram para viabilizar a compra:
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