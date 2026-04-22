Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira, 21, no bairro São Francisco, em Franca, após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar, enquanto entragava drogas para seus "clientes".
Segundo informações, o suspeito estava em um Volkswagen Golf quando os policiais deram ordem de parada. Ele tentou escapar, mas acabou sendo interceptado pelos agentes.
Durante a abordagem, ao sair do veículo, dois papelotes de cocaína caíram no banco do carro, em que ele estava sentado. Em vistoria no interior do automóvel, os policiais localizaram outros 27 papelotes da droga, além de R$ 700 em dinheiro.
Questionado, o homem informou que morava no Jardim Paulistano. Os policiais seguiram até o endereço indicado e, dentro da residência, encontraram mais entorpecentes: cerca de 150 gramas de cocaína já fracionadas e prontas para comercialização.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito realizava entregas de drogas. Durante a ocorrência, o celular dele não parava de receber mensagens via WhatsApp com pedidos e comprovantes de pagamento.
O homem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso em flagrante. Ele já possui antecedentes criminais, com duas passagens por tráfico de drogas e uma por associação ao tráfico.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.