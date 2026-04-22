Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira, 21, no bairro São Francisco, em Franca, após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar, enquanto entragava drogas para seus "clientes".

Segundo informações, o suspeito estava em um Volkswagen Golf quando os policiais deram ordem de parada. Ele tentou escapar, mas acabou sendo interceptado pelos agentes.

Durante a abordagem, ao sair do veículo, dois papelotes de cocaína caíram no banco do carro, em que ele estava sentado. Em vistoria no interior do automóvel, os policiais localizaram outros 27 papelotes da droga, além de R$ 700 em dinheiro.