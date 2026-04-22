Uma criança de 1 ano e 6 meses foi salva por policiais militares após um episódio de engasgamento na madrugada de sábado, 18, em Aramina, a cerca de 80 km de Franca.

A equipe formada pelo cabo Carlos e pelo soldado Marlon Netto estava em um ponto de estacionamento nas proximidades do clube da cidade, quando percebeu um carro chegando em alta velocidade ao posto de saúde. Ao desembarcar, o pai da criança, Flávio Alexandre Cassimiro Londe, pediu socorro desesperadamente, informando que a filha estava sem respirar.

Os policiais foram até o local e encontraram a menina, identificada como Helena, inconsciente, já nos braços de uma motorista da ambulância. Imediatamente, o cabo Carlos iniciou a manobra de desengasgo (Heimlich), aplicando os procedimentos adequados para a idade da criança.