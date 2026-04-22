22 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SUSTO

Criança de 1 ano é salva por policiais militares após engasgo

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Família reunida com os policias após criança ter sido salva de engasgo
Família reunida com os policias após criança ter sido salva de engasgo

Uma criança de 1 ano e 6 meses foi salva por policiais militares após um episódio de engasgamento na madrugada de sábado, 18, em Aramina, a cerca de 80 km de Franca.

A equipe formada pelo cabo Carlos e pelo soldado Marlon Netto estava em um ponto de estacionamento nas proximidades do clube da cidade, quando percebeu um carro chegando em alta velocidade ao posto de saúde. Ao desembarcar, o pai da criança, Flávio Alexandre Cassimiro Londe, pediu socorro desesperadamente, informando que a filha estava sem respirar.

Os policiais foram até o local e encontraram a menina, identificada como Helena, inconsciente, já nos braços de uma motorista da ambulância. Imediatamente, o cabo Carlos iniciou a manobra de desengasgo (Heimlich), aplicando os procedimentos adequados para a idade da criança.

Após as manobras, Helena expeliu resíduos de leite, o que ajudou a desobstruir as vias aéreas e retomar a respiração. Enquanto isso, o soldado Marlon Netto prestava apoio aos familiares.

Com a chegada de uma enfermeira, a criança foi encaminhada para a Santa Casa de Igarapava, com escolta da Polícia Militar, que auxiliou no trajeto para agilizar o atendimento.

Na unidade hospitalar, Helena foi atendida pelo médico plantonista e permaneceu em observação. A mãe da criança, Tainara Cíntia Peres da Silva, agradeceu emocionada à equipe policial pelo socorro prestado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários