Uma criança de 1 ano e 6 meses foi salva por policiais militares após um episódio de engasgamento na madrugada de sábado, 18, em Aramina, a cerca de 80 km de Franca.
A equipe formada pelo cabo Carlos e pelo soldado Marlon Netto estava em um ponto de estacionamento nas proximidades do clube da cidade, quando percebeu um carro chegando em alta velocidade ao posto de saúde. Ao desembarcar, o pai da criança, Flávio Alexandre Cassimiro Londe, pediu socorro desesperadamente, informando que a filha estava sem respirar.
Os policiais foram até o local e encontraram a menina, identificada como Helena, inconsciente, já nos braços de uma motorista da ambulância. Imediatamente, o cabo Carlos iniciou a manobra de desengasgo (Heimlich), aplicando os procedimentos adequados para a idade da criança.
Após as manobras, Helena expeliu resíduos de leite, o que ajudou a desobstruir as vias aéreas e retomar a respiração. Enquanto isso, o soldado Marlon Netto prestava apoio aos familiares.
Com a chegada de uma enfermeira, a criança foi encaminhada para a Santa Casa de Igarapava, com escolta da Polícia Militar, que auxiliou no trajeto para agilizar o atendimento.
Na unidade hospitalar, Helena foi atendida pelo médico plantonista e permaneceu em observação. A mãe da criança, Tainara Cíntia Peres da Silva, agradeceu emocionada à equipe policial pelo socorro prestado.
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