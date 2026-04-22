A Polícia Militar recuperou, na noite de terça-feira, 21, cerca de 20 peças de andaimes furtadas de uma obra no Jardim Pulicano, em Franca. Um homem foi preso em flagrante durante a ação.
O furto aconteceu no domingo, na avenida Nelson Nogueira, onde uma construção está em andamento. Segundo apurado, no dia do crime, o suspeito acionou um trabalhador que realiza fretes para transportar o material.
O freteiro foi até o endereço indicado com uma picape Pampa e, sem saber da origem ilícita, carregou as 20 peças de andaime, realizando a entrega no local solicitado pelo contratante.
Com as informações levantadas, a Polícia Militar se deslocou até uma residência no bairro Santa Maria. No imóvel, os policiais localizaram todo o material furtado. Durante a abordagem, o suspeito foi encontrado escondido embaixo de uma cama.
Ainda no local, foram apreendidas porções de maconha. Contra o homem, já havia um mandado de prisão em aberto, com pena de sete anos por crimes de furto.
De acordo com a polícia, a suspeita é de que o material seria armazenado na casa para, posteriormente, ser comercializado.
Os andaimes foram devolvidos ao proprietário da obra, e o homem foi preso em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça.
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