A Polícia Militar recuperou, na noite de terça-feira, 21, cerca de 20 peças de andaimes furtadas de uma obra no Jardim Pulicano, em Franca. Um homem foi preso em flagrante durante a ação.

O furto aconteceu no domingo, na avenida Nelson Nogueira, onde uma construção está em andamento. Segundo apurado, no dia do crime, o suspeito acionou um trabalhador que realiza fretes para transportar o material.

O freteiro foi até o endereço indicado com uma picape Pampa e, sem saber da origem ilícita, carregou as 20 peças de andaime, realizando a entrega no local solicitado pelo contratante.