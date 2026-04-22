A Unesp (Universidade Estadual Paulista) lançou um novo portal digital que reúne cursos livres, de extensão universitária e de pós-graduação, ampliando o acesso da população às oportunidades de formação oferecidas pela instituição. A iniciativa surge em um cenário de crescente uso da inteligência artificial e da necessidade de diversificar formatos de ensino para diferentes públicos.
Disponível no site portal-cursos.unesp.br, a plataforma já conta com 359 cursos cadastrados. Os usuários podem consultar informações como público-alvo, formato e pré-requisitos - especialmente nos casos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. A proposta é facilitar o acesso a conteúdos que vão além dos tradicionais vestibulares, já que o portal não inclui, por enquanto, os 137 cursos de graduação da universidade.
A ferramenta organiza, em um só ambiente, parte significativa das atividades acadêmicas de uma instituição multicâmpus, presente em 24 cidades do Estado de São Paulo. Entre os exemplos disponíveis, estão cursos presenciais de extensão como “Educação contra o preconceito”, em Assis, voltado a professores da educação básica, e “Astrofotografia”, em Ilha Solteira, direcionado a estudantes do ensino médio. Também há opções em ensino a distância oferecidas pela Universidade do Livro, ligada à Fundação Editora da Unesp.
O portal foi desenvolvido em menos de um ano pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTInf), em parceria com a Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI), com apoio da Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp). Segundo o coordenador da CTInf, professor Ney Lemke, a criação da plataforma atende a uma demanda interna por maior visibilidade das iniciativas acadêmicas que não exigem vestibular.
A proposta, segundo a universidade, é transformar o portal em uma porta de entrada para o conhecimento produzido pela comunidade acadêmica, reunindo cursos de capacitação, projetos de extensão e programas de pós-graduação em um único ambiente digital.
Para a Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura, a plataforma também fortalece a relação entre universidade e sociedade. De acordo com o pró-reitor Raul Borges Guimarães, o portal oferece uma visão ampla dos temas em debate e facilita o diálogo com o público externo.
As informações disponíveis são atualizadas diretamente pelos coordenadores dos cursos. Ao acessar cada opção, o usuário encontra descrição da proposta, contato e link para a página oficial. No caso da pós-graduação, o sistema direciona para o SisPG, plataforma institucional da Unesp.
A pró-reitora de pós-graduação, Maria Valnice Boldrin, avalia que o portal contribui para ampliar a visibilidade da universidade e estimular o interesse por novas formações. Ela destaca ainda que a Unesp possui 141 programas de pós-graduação e ocupa posição de destaque nacional em número e qualidade, segundo avaliação da Capes.
Além do novo portal, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação desenvolve outras ações para fortalecer a divulgação dos cursos, como o mapeamento de vocações regionais e a ampliação do Processo Seletivo Unificado, que tem registrado aumento na procura.
Com a iniciativa, a Unesp aposta na centralização das informações como estratégia para facilitar o acesso ao ensino e ampliar sua presença junto à sociedade.
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