A Unesp (Universidade Estadual Paulista) lançou um novo portal digital que reúne cursos livres, de extensão universitária e de pós-graduação, ampliando o acesso da população às oportunidades de formação oferecidas pela instituição. A iniciativa surge em um cenário de crescente uso da inteligência artificial e da necessidade de diversificar formatos de ensino para diferentes públicos.

Disponível no site portal-cursos.unesp.br, a plataforma já conta com 359 cursos cadastrados. Os usuários podem consultar informações como público-alvo, formato e pré-requisitos - especialmente nos casos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. A proposta é facilitar o acesso a conteúdos que vão além dos tradicionais vestibulares, já que o portal não inclui, por enquanto, os 137 cursos de graduação da universidade.

A ferramenta organiza, em um só ambiente, parte significativa das atividades acadêmicas de uma instituição multicâmpus, presente em 24 cidades do Estado de São Paulo. Entre os exemplos disponíveis, estão cursos presenciais de extensão como “Educação contra o preconceito”, em Assis, voltado a professores da educação básica, e “Astrofotografia”, em Ilha Solteira, direcionado a estudantes do ensino médio. Também há opções em ensino a distância oferecidas pela Universidade do Livro, ligada à Fundação Editora da Unesp.