22 de abril de 2026
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INDIGNAÇÃO

Trabalhador tem bicicleta furtada durante expediente

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bicicleta vermelha que foi furtada em estacionamento da loja de tintas
Bicicleta vermelha que foi furtada em estacionamento da loja de tintas

Um furto de bicicleta foi registrado na tarde dessa terça-feira, 21, dentro de uma loja de tintas, no Jardim Integração, em Franca. O crime aconteceu enquanto funcionários trabalhavam normalmente no local, uma casa de tintas, e ninguém percebeu a ação no momento.

A vítima, um funcionário da empresa, havia deixado sua bicicleta, vermelha, com aros brancos, no estacionamento interno do estabelecimento. Por volta das 14h30, um homem passou pela calçada, observou o interior do local e, ao notar a bicicleta, seguiu adiante.

Pouco depois, ele retornou correndo em ritmo leve, como se estivesse apenas se exercitando. Sem levantar suspeitas, entrou pelo portão ainda trotando, foi diretamente até a bicicleta, subiu e deixou o local pedalando. No momento do furto, não havia ninguém no estacionamento.

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança, que mostram o suspeito com clareza. Ele vestia calça jeans, camiseta verde e tênis preto. As imagens já foram entregues à polícia.

Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até o momento, nem o autor do crime nem a bicicleta foram localizados.

O proprietário utiliza a bicicleta como principal meio de transporte, inclusive para ir ao trabalho, e pede ajuda da população para encontrá-la.

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