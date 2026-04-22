Um furto de bicicleta foi registrado na tarde dessa terça-feira, 21, dentro de uma loja de tintas, no Jardim Integração, em Franca. O crime aconteceu enquanto funcionários trabalhavam normalmente no local, uma casa de tintas, e ninguém percebeu a ação no momento.
A vítima, um funcionário da empresa, havia deixado sua bicicleta, vermelha, com aros brancos, no estacionamento interno do estabelecimento. Por volta das 14h30, um homem passou pela calçada, observou o interior do local e, ao notar a bicicleta, seguiu adiante.
Pouco depois, ele retornou correndo em ritmo leve, como se estivesse apenas se exercitando. Sem levantar suspeitas, entrou pelo portão ainda trotando, foi diretamente até a bicicleta, subiu e deixou o local pedalando. No momento do furto, não havia ninguém no estacionamento.
Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança, que mostram o suspeito com clareza. Ele vestia calça jeans, camiseta verde e tênis preto. As imagens já foram entregues à polícia.
Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até o momento, nem o autor do crime nem a bicicleta foram localizados.
O proprietário utiliza a bicicleta como principal meio de transporte, inclusive para ir ao trabalho, e pede ajuda da população para encontrá-la.
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