Um furto de bicicleta foi registrado na tarde dessa terça-feira, 21, dentro de uma loja de tintas, no Jardim Integração, em Franca. O crime aconteceu enquanto funcionários trabalhavam normalmente no local, uma casa de tintas, e ninguém percebeu a ação no momento.

A vítima, um funcionário da empresa, havia deixado sua bicicleta, vermelha, com aros brancos, no estacionamento interno do estabelecimento. Por volta das 14h30, um homem passou pela calçada, observou o interior do local e, ao notar a bicicleta, seguiu adiante.

Pouco depois, ele retornou correndo em ritmo leve, como se estivesse apenas se exercitando. Sem levantar suspeitas, entrou pelo portão ainda trotando, foi diretamente até a bicicleta, subiu e deixou o local pedalando. No momento do furto, não havia ninguém no estacionamento.