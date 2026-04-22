A Câmara Municipal de Franca votará nesta quarta-feira, 22, um projeto de lei que propõe o fechamento de trechos de ruas e avenidas para a utilização recreativa de pedestres e ciclistas, semelhante à ciclofaixa da avenida Presidente Vargas. Além disso, será votada uma proposta para incentivar o uso de veículos elétricos ou híbridos na cidade.

Movimento Livre

O vereador Zezinho Cabeleireiro (PSD) propõe a criação do programa Movimento Livre, com a proposta de interditar, de forma programada, trechos de vias públicas para o uso exclusivo de pedestres e ciclistas.

A proposta estabelece que as interdições ocorram, preferencialmente, aos domingos e feriados, das 7h às 13h, com possibilidade de ajuste pelo Poder Executivo. Durante o período de fechamento, fica proibido o tráfego de veículos automotores na pista e trecho designados, exceto veículos de emergência (ambulâncias, viaturas policiais e do Corpo de Bombeiros) em serviço.