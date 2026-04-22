Um duplo homicídio foi registrado na noite desta terça-feira, 21, em Guaíra, após uma discussão que terminou em violência. O principal suspeito do crime foi preso em flagrante.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o caso aconteceu por volta das 20h, na Rua 48, no bairro João Vacaro. Durante o desentendimento, duas pessoas foram atingidas por golpes de faca.

As vítimas chegaram a ser socorridas em estado grave e encaminhadas ao Pronto Atendimento Municipal, mas não resistiram aos ferimentos e morreram, conforme informou a Polícia Militar.