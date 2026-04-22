22 de abril de 2026
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GUAÍRA

Duplo homicídio é registrado na região; suspeito do crime é preso

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Principal suspeito do duplo homicídio teria sido preso pela PM
Principal suspeito do duplo homicídio teria sido preso pela PM

Um duplo homicídio foi registrado na noite desta terça-feira, 21, em Guaíra, após uma discussão que terminou em violência. O principal suspeito do crime foi preso em flagrante.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o caso aconteceu por volta das 20h, na Rua 48, no bairro João Vacaro. Durante o desentendimento, duas pessoas foram atingidas por golpes de faca.

As vítimas chegaram a ser socorridas em estado grave e encaminhadas ao Pronto Atendimento Municipal, mas não resistiram aos ferimentos e morreram, conforme informou a Polícia Militar.

Ainda segundo a corporação, o suspeito foi detido logo após o crime e encaminhado ao Plantão Policial de Barretos.

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