O atacante francano Estêvão Willian, de 18 anos, teve uma lesão de baixa gravidade confirmada na coxa direita após exames realizados neste domingo, 19. A boa notícia é que o jogador deve se recuperar a tempo de ficar à disposição da Seleção Brasileira antes da convocação para a Copa do Mundo, marcada para o dia 18 de maio, quando o técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista final no Rio de Janeiro.
Estêvão precisou ser substituído ainda aos 12 minutos do primeiro tempo na partida contra o Manchester United, disputada no sábado pela Premier League, no Stamford Bridge. O atacante sentiu o músculo da coxa “endurecer” durante uma arrancada em contra-ataque. Inicialmente, a sensação relatada foi semelhante à de uma câimbra, o que já indicava a possibilidade de um problema menos grave.
O time londrino perdeu o clássico por 1 a 0 e o técnico do Chelsea, Liam Rosenior , chegou a falar em entrevista pos jogo que Estêvão chorou muito no vestiário, já que tinha voltado a poucos dias de uma lesão muscular.
Os exames confirmaram uma lesão muscular semelhante à que o jogador sofreu no início da temporada, mas na coxa esquerda. Na ocasião, ele ficou afastado por cerca de 25 dias e acabou fora da convocação da Seleção para os amistosos contra França e Croácia.
Desde então, o quadro físico do atleta vem sendo acompanhado de perto tanto pelo departamento médico do Chelsea quanto pela comissão técnica da Seleção. O histórico recente, inclusive, levou Ancelotti a preservar o jovem na última Data Fifa, priorizando sua recuperação completa.
Mesmo em uma temporada irregular do clube londrino, Estêvão conseguiu se firmar como um dos principais nomes da equipe em seu primeiro ano no futebol europeu. Até aqui, soma oito gols e três assistências em 36 partidas.
Com a nova lesão, o prazo estimado de recuperação varia entre 15 e 20 dias. O Chelsea volta a campo no próximo dia 26 de abril, contra o Leeds United, pela semifinal da Copa da Inglaterra, em Wembley. Caso a equipe avance à final, prevista para 17 de maio, a expectativa é de que o brasileiro esteja recuperado e apto a atuar — exatamente na véspera da convocação para o Mundial.
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