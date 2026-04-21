O atacante francano Estêvão Willian, de 18 anos, teve uma lesão de baixa gravidade confirmada na coxa direita após exames realizados neste domingo, 19. A boa notícia é que o jogador deve se recuperar a tempo de ficar à disposição da Seleção Brasileira antes da convocação para a Copa do Mundo, marcada para o dia 18 de maio, quando o técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista final no Rio de Janeiro.

Estêvão precisou ser substituído ainda aos 12 minutos do primeiro tempo na partida contra o Manchester United, disputada no sábado pela Premier League, no Stamford Bridge. O atacante sentiu o músculo da coxa “endurecer” durante uma arrancada em contra-ataque. Inicialmente, a sensação relatada foi semelhante à de uma câimbra, o que já indicava a possibilidade de um problema menos grave.

O time londrino perdeu o clássico por 1 a 0 e o técnico do Chelsea, Liam Rosenior , chegou a falar em entrevista pos jogo que Estêvão chorou muito no vestiário, já que tinha voltado a poucos dias de uma lesão muscular.