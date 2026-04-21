Mais de 35 mil votos foram dados a deputados federais sem vínculo com Franca nas eleições para deputado de 2022 — considerando apenas os oito nomes de fora com maior votação na cidade — e renderam ao município apenas R$ 1,4 milhão em emendas parlamentares ao longo dos últimos três anos. Apenas três dos oito candidatos analisados, entre os que não tinham base eleitoral em Franca e região, mas tiveram votações expressivas na cidade, chegaram a destinar qualquer valor. O restante não mandou nada.

Parte do eleitorado tem destinado seus votos a este tipo de político, sem quaisquer vínculos com a região. Uma escolha que, na prática, não tem produzido benefício. O resultado é previsível: a cidade perde força política, deixa de garantir emendas e fica sem representação efetiva para defender suas pautas, dependendo da boa vontade de quem não vive — e muitas vezes nem conhece — a realidade daqui.

Os números falam por si. Levantamento do portal GCN/Sampi mostra quanto os deputados forasteiros mais votados na cidade destinaram em emendas ao município entre 2023 e 2025.