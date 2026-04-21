Mais de 35 mil votos foram dados a deputados federais sem vínculo com Franca nas eleições para deputado de 2022 — considerando apenas os oito nomes de fora com maior votação na cidade — e renderam ao município apenas R$ 1,4 milhão em emendas parlamentares ao longo dos últimos três anos. Apenas três dos oito candidatos analisados, entre os que não tinham base eleitoral em Franca e região, mas tiveram votações expressivas na cidade, chegaram a destinar qualquer valor. O restante não mandou nada.
Parte do eleitorado tem destinado seus votos a este tipo de político, sem quaisquer vínculos com a região. Uma escolha que, na prática, não tem produzido benefício. O resultado é previsível: a cidade perde força política, deixa de garantir emendas e fica sem representação efetiva para defender suas pautas, dependendo da boa vontade de quem não vive — e muitas vezes nem conhece — a realidade daqui.
Os números falam por si. Levantamento do portal GCN/Sampi mostra quanto os deputados forasteiros mais votados na cidade destinaram em emendas ao município entre 2023 e 2025.
Os eleitores de Franca destinaram 35.380 votos a oito candidatos de fora — dos quais sete foram eleitos. No total, os eleitos destinaram, juntos, apenas R$ 1,4 milhão em emendas ao longo de três anos. O valor se refere às destinações de três dos eleitos. Os outros quatro não mandaram nem troco de pão.
A diferença entre votação e atenção real
Carla Zambelli (PL) foi a deputada federal eleita com mais votos em Franca, com 8.734 votos saídos das urnas de Franca. Ela enviou R$ 100 mil ao município, mas a finalidade da verba não é detalhada, constando apenas como “transferências especiais diversas”. Embora o pagamento tenha sido efetuado apenas em 2023, o recurso foi indicado ainda em 2022. Depois disso, mais nada.
Em dezembro de 2025, Zambelli perdeu o cargo de deputada federal após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), por envolvimento na invasão de sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).
Ela também protagonizou um triste episódio de ameaça a um eleitor na disputa daquele ano, com direito a arma e disparos. Sem mandato, Zambelli está presa na Itália, para onde fugiu, aguardando o final do processo de extradição.
Ricardo Salles (Novo) recebeu 4.221 votos em Franca e destinou R$ 300 mil ao município em 2025. O recurso foi encaminhado ao Fundo Municipal de Saúde, com plano orçamentário voltado ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial.
Erika Hilton (Psol) foi a deputada de fora que mais destinou recursos para Franca. Com apenas 2.292 votos na cidade, ela encaminhou três emendas parlamentares que, juntas, somam R$ 1 milhão: a maior fatia do total recebido pelo município no período. A principal foi de R$ 500 mil, destinada ao Fundo Municipal de Saúde para a estruturação de unidades de atenção especializada.
As outras duas - uma de R$ 465 mil e outra de R$ 35 mil - foram direcionadas à Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Franca. Todas as emendas foram pagas em 2025.
Eduardo Bolsonaro (PL), que recebeu 6.626 votos em Franca; Vinicius Carvalho (Republicanos), com 3.869 votos; Guilherme Boulos (Psol), com 3.864 votos; e Delegado Bruno Lima (PP), com 2.415 votos, também tiveram votação expressiva no município, mas não destinaram recursos para a cidade entre 2023 e 2025. Pablo Marçal (Pros) somou 3.359 votos em Franca, mas foi considerado inapto pela Justiça Eleitoral e não chegou a assumir o mandato.
Os dados são da atualização de 3 de março do Portal da Transparência da CGU (Controladoria-Geral da União).
Os votos para deputado estadual
Franca destinou menos votos a candidatos “forasteiros” nas eleições para deputado estadual. Entre os candidatos mais votados na cidade para a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), três são de fora do município. São eles: Sebastião Santos (Republicanos), que recebeu 3.996 votos; Professora Bebel (PT), com 3.160 votos; e Márcia Lia (PT), com 2.786 votos. Juntos, esses candidatos somaram 9.942 votos em Franca e destinaram, ao todo, R$ 1,15 milhão em emendas ao município.
O deputado estadual Sebastião Santos destinou R$ 200 mil para a compra de equipamentos para a Santa Casa de Franca. O pagamento foi realizado em 2024.
A deputada estadual Professora Bebel encaminhou duas emendas para o custeio da Fundação Santa Casa de Franca: uma de R$ 100 mil e outra de R$ 150 mil. Ambas foram pagas em 2024.
Já a deputada Márcia Lia destinou R$ 700 mil ao município, divididos em quatro emendas. Desse total, R$ 100 mil foram destinados à compra de um veículo para a Associação dos Deficientes Físicos de Franca e Região. Outros R$ 300 mil - em duas emendas de R$ 150 mil - foram enviados à Prefeitura por meio de transferências especiais. Por fim, R$ 300 mil foram destinados à compra de equipamentos para a Fundação Santa Casa de Franca.
Franca precisa ter voz
A campanha Franca Tem Voz nasce para mudar essa realidade. Idealizada pela Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com apoio da CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete, Magazine Luiza e dezenas de outras entidades, o projeto busca fortalecer candidatos locais nas eleições de 2026.
Franca e região tem hoje apenas dois deputados estaduais e está sem nenhum federal eleito desde 2010.
A iniciativa é apartidária e busca incentivar os eleitores a escolherem seus candidatos entre os nomes na disputa que tenham base eleitoral em Franca e região, independentemente de sua ideologia.
O objetivo é ampliar o número de deputados estaduais e garantir a presença de pelo menos um federal para defender os interesses de Franca e região em Brasília.
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