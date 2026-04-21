Morreu nesta terça-feira, 21, em Franca, aos 85 anos, Neide Patrocínio Saraiva. Segundo familiares, a causa da morte foi decorrente de complicações do Alzheimer. O velório e o sepultamento foram realizados no mesmo dia, na cidade de Patrocínio Paulista.
Neide morou a vida toda em Patrocínio Paulista, apenas nos últimos dias de vida se mudou para Franca. Ela era mãe do advogado José Sérgio Saraiva, também diretor da FDF (Faculdade de Direito de Franca), o que motivou manifestações de pesar de subseções da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) na região, incluindo Franca e Patrocínio Paulista.
Em nota, a OAB destacou o “profundo pesar” pelo falecimento e prestou solidariedade aos familiares e amigos. A mensagem foi reforçada pela 13ª Subseção de Franca, presidida por Luiza Gomes Gouvêa, que também lamentou a perda.
O velório ocorreu no Velório Municipal de Patrocínio Paulista, das 12h30 às 17h. O sepultamento foi realizado na sequência, no Cemitério Municipal da cidade. Os serviços funerários ficaram sob responsabilidade da Funerária Tedesco.
Nascida em 24 de fevereiro de 1941, Neide era divorciada e deixa cinco filhos: José Sérgio, Célia Maria, Suzi Helena, Célio Henrique e Talita Cristina.
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