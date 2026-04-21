Um morador da avenida Brasil, em Franca, denunciou nesta terça-feira, 21, ao Portal GCN/Sampi uma sequência de tentativas de furto de relógio de energia que vêm causando prejuízos e insegurança há vários dias. Segundo o relato, criminosos têm tentado retirar o equipamento da residência, mas sem sucesso - deixando, no entanto, danos significativos na estrutura.

De acordo com o morador, as ações são recorrentes e vêm se intensificando. Na tentativa mais recente, os suspeitos chegaram a entortar o relógio de energia, mas novamente não conseguiram levá-lo.

Apesar de não conseguirem concluir o furto, os danos materiais têm gerado preocupação. O equipamento comprometido pode afetar o fornecimento de energia, além de trazer custos para reparo e também a sensação de insegurança.