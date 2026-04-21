22 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
AVENIDA BRASIL

Tentativa de furto de relógio de energia causa revolta em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Relógio de energia danificado após tentativas de furtos
Relógio de energia danificado após tentativas de furtos

Um morador da avenida Brasil, em Franca, denunciou nesta terça-feira, 21, ao Portal GCN/Sampi uma sequência de tentativas de furto de relógio de energia que vêm causando prejuízos e insegurança há vários dias. Segundo o relato, criminosos têm tentado retirar o equipamento da residência, mas sem sucesso - deixando, no entanto, danos significativos na estrutura.

De acordo com o morador, as ações são recorrentes e vêm se intensificando. Na tentativa mais recente, os suspeitos chegaram a entortar o relógio de energia, mas novamente não conseguiram levá-lo.

Apesar de não conseguirem concluir o furto, os danos materiais têm gerado preocupação. O equipamento comprometido pode afetar o fornecimento de energia, além de trazer custos para reparo e também a sensação de insegurança.

O morador classificou a situação como “uma pouca vergonha” e demonstra indignação com a frequência das ocorrências, cobrando providências para coibir esse tipo de crime.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários