Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 20, após furtarem peças de bronze do Cemitério da Saudade, na região central de Franca. A prisão aconteceu depois que a Polícia Militar suspeitou da atitude da dupla durante patrulhamento.
De acordo com a PM, os suspeitos estavam em uma bicicleta quando passaram a chamar a atenção dos policiais. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles tentaram fugir, trafegando na contramão e acelerando para evitar a abordagem.
Durante a fuga, um dos homens chegou a arremessar uma mochila na via. Mesmo assim, os policiais conseguiram alcançá-los e realizar a abordagem pouco depois.
Nas mochilas, foram encontradas sete peças de bronze, entre placas de lápide, crucifixos e molduras de jazigos. Também foram apreendidas ferramentas usadas no crime, como alicate, chave de fenda e um objeto artesanal utilizado para arrombamento. O material recuperado está avaliado em cerca de R$ 4 mil.
Eles foram encaminhados ao plantão policial e permaneceram presos por furto qualificado.
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