Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 20, após furtarem peças de bronze do Cemitério da Saudade, na região central de Franca. A prisão aconteceu depois que a Polícia Militar suspeitou da atitude da dupla durante patrulhamento.

De acordo com a PM, os suspeitos estavam em uma bicicleta quando passaram a chamar a atenção dos policiais. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles tentaram fugir, trafegando na contramão e acelerando para evitar a abordagem.

Durante a fuga, um dos homens chegou a arremessar uma mochila na via. Mesmo assim, os policiais conseguiram alcançá-los e realizar a abordagem pouco depois.