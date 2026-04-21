Um homem foi preso por tráfico de drogas em Franca na noite dessa segunda-feira, 20, durante uma operação da Polícia Militar no bairro Jardim Paraty, na zona sul da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela avenida Arthur Costa e Silva - ponto já conhecido pela comercialização de drogas - quando avistou uma aglomeração de pessoas. Com a chegada da viatura, vários indivíduos fugiram, mas um deles foi alcançado após tentar fugir.

Na abordagem, os militares encontraram 17 porções de maconha com o suspeito, todas já embaladas para venda. Questionado, ele admitiu que traficava no local e informou que havia mais drogas em seu apartamento.