22 de abril de 2026
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REINCIDENTE

Tráfico de drogas em Franca leva homem à prisão

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Lais Bachur/GCN
O homem foi encaminhado à CPJ de Franca, apresentado ao delegado e preso em flagrante
O homem foi encaminhado à CPJ de Franca, apresentado ao delegado e preso em flagrante

Um homem foi preso por tráfico de drogas em Franca na noite dessa segunda-feira, 20, durante uma operação da Polícia Militar no bairro Jardim Paraty, na zona sul da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela avenida Arthur Costa e Silva - ponto já conhecido pela comercialização de drogas - quando avistou uma aglomeração de pessoas. Com a chegada da viatura, vários indivíduos fugiram, mas um deles foi alcançado após tentar fugir.

Na abordagem, os militares encontraram 17 porções de maconha com o suspeito, todas já embaladas para venda. Questionado, ele admitiu que traficava no local e informou que havia mais drogas em seu apartamento.

Com autorização e acompanhamento do pai do homem, a equipe seguiu até o imóvel, onde localizou dois pedaços maiores de maconha, uma balança digital de precisão e materiais utilizados para embalar os entorpecentes.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o suspeito já havia sido preso em dezembro pelo mesmo crime e estava em liberdade provisória.

Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.

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