Um homem foi preso por tráfico de drogas em Franca na noite dessa segunda-feira, 20, durante uma operação da Polícia Militar no bairro Jardim Paraty, na zona sul da cidade.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela avenida Arthur Costa e Silva - ponto já conhecido pela comercialização de drogas - quando avistou uma aglomeração de pessoas. Com a chegada da viatura, vários indivíduos fugiram, mas um deles foi alcançado após tentar fugir.
Na abordagem, os militares encontraram 17 porções de maconha com o suspeito, todas já embaladas para venda. Questionado, ele admitiu que traficava no local e informou que havia mais drogas em seu apartamento.
Com autorização e acompanhamento do pai do homem, a equipe seguiu até o imóvel, onde localizou dois pedaços maiores de maconha, uma balança digital de precisão e materiais utilizados para embalar os entorpecentes.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, o suspeito já havia sido preso em dezembro pelo mesmo crime e estava em liberdade provisória.
Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.