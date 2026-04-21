Uma ação social em Franca mobilizou voluntários e parceiros no último domingo, 19, resultando na produção e distribuição de 400 marmitas para famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa foi realizada pelo Instituto Xamânico Encanto dos Manacás, com apoio do Moto Clube Insanos, e ocorreu em diferentes pontos da cidade, com início às 7h30 e término às 14h20.

A mobilização reuniu integrantes da diretoria, conselho consultivo e voluntários da comissão social do Instituto, além de cerca de 15 membros do Moto Clube Insanos, com divisões em Franca e cidades da região. O grupo atuou de forma integrada em todas as etapas, desde a organização e preparo dos alimentos até a logística e distribuição.

A produção das marmitas foi feita na cozinha do Centro Espírita Caminhos de Luz, no bairro Miramontes, onde toda a estrutura foi organizada para garantir agilidade e qualidade no preparo. Ao todo, foram utilizados 45 kg de macarrão, 30 kg de molho de tomate, além de outros insumos como milho, óleo, cebola, alho e 22 kg de salsicha.