Uma ação social em Franca mobilizou voluntários e parceiros no último domingo, 19, resultando na produção e distribuição de 400 marmitas para famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa foi realizada pelo Instituto Xamânico Encanto dos Manacás, com apoio do Moto Clube Insanos, e ocorreu em diferentes pontos da cidade, com início às 7h30 e término às 14h20.
A mobilização reuniu integrantes da diretoria, conselho consultivo e voluntários da comissão social do Instituto, além de cerca de 15 membros do Moto Clube Insanos, com divisões em Franca e cidades da região. O grupo atuou de forma integrada em todas as etapas, desde a organização e preparo dos alimentos até a logística e distribuição.
A produção das marmitas foi feita na cozinha do Centro Espírita Caminhos de Luz, no bairro Miramontes, onde toda a estrutura foi organizada para garantir agilidade e qualidade no preparo. Ao todo, foram utilizados 45 kg de macarrão, 30 kg de molho de tomate, além de outros insumos como milho, óleo, cebola, alho e 22 kg de salsicha.
A empresa Promaq contribuiu com a doação de 500 recipientes de isopor, fundamentais para o armazenamento e transporte das refeições. A coordenação do preparo ficou a cargo dos conselheiros Ricardo e Débora Machado, enquanto o dirigente do Instituto, Caio Azevedo, liderou a organização geral da ação.
A distribuição foi realizada em três regiões da cidade. No bairro Miramontes, 200 marmitas foram entregues a famílias previamente cadastradas pelo Centro Espírita. Em seguida, a equipe seguiu em caravana até o Jardim Aeroporto III, onde 100 refeições foram distribuídas nas proximidades da Escola Estadual "Lídia Rocha".
Na etapa final, outras 100 marmitas foram entregues no bairro Parque Moema, nas imediações de um abrigo provisório, encerrando a ação com alcance ampliado entre famílias em situação de necessidade.
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